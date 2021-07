Raport: w Krakowie w 2020 r. o ponad 77 proc. mniej spotkań biznesowych niż w 2019

W 2020 r. odbyło się w Krakowie 1919 spotkań biznesowych, czyli o 77,2 proc. mniej niż w 2019 r. i o 76,5 proc. mniej niż w 2018 r. Pandemia spowodowała powrót krakowskiej branży spotkań do poziomu z 2012 r. – wynika z raportu opublikowanego w środę przez magistrat.

Zgodnie z treścią dokumentu, pandemia wpłynęła na formułę spotkań: połowa z nich miała charakter wirtualny, 42 proc. stacjonarny (odbyły się w trzech pierwszych miesiącach roku). a 8 proc. wydarzeń odbyło się hybrydowo.

Jak co roku, największy udział w strukturze spotkań miały konferencje i kongresy, tj. 54 proc. (ok. 1 tys.), jednak nie był on tak dominujący jak w poprzednich latach (67 proc. w 2019 roku) i również tradycyjnie przeważały wydarzenia o charakterze krajowym (73,2 proc.).

Zgodnie z wynikami badania, rozkład spotkań w Krakowie w ubiegłym roku był determinowany sytuacją pandemiczną i nie wykazywał typowych dla branży cech sezonowości. Najwięcej spotkań odbyło się w styczniu i lutym oraz we wrześniu. Na przestrzeni roku rozkład liczby osób również był determinowany panującymi obostrzeniami. Zdaniem autorów raportu interesujące jest, że najwięcej uczestników odnotowano w spotkaniach organizowanych w Krakowie w grudniu i byli to uczestnicy spotkań wirtualnych. Wydarzenia biznesowe organizowane w ubiegłym roku w mieście trwały średnio 1,94 dnia.

Infrastruktura miasta w poprzednim roku nie uległa zmianom, jednak funkcjonowała w ograniczonym zakresie. W raporcie podkreślono dużą elastyczność i zdolność adaptacji branży, która dostosowywała się do nowych realiów.

Zwrócono też uwagę na działania podejmowane przez Kraków Convention Bureau, tj. przyjęcie strategii komunikacji, opartej na mocnych stronach i zasobach miasta takich jak: branża IT, medycyna, energia zrównoważona, uczelnie krakowskie, osiągnięcia lokalnych naukowców, profesorów, lekarzy oraz ponadczasowe dziedzictwo i kulturę.

Zgodnie z treścią dokumentu Kraków buduje swój obraz jako "the host city" - czyli miasta gotowego na organizację międzynarodowych kongresów, miasta z profesjonalnym, nowoczesnym zapleczem i czerpiącym z wielowiekowego dziedzictwa.

Raport sporządzili pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl