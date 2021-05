Raport: w kwietniu do Polski sprowadzono o ponad 152 proc. więcej używanych aut

W kwietniu br. z zagranicy sprowadzono do Polski prawie 81,5 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych DCM do 3,5 tony, czyli o 152,4 proc. więcej rdr - podał w czwartek Instytut Samar. Średni wiek sprowadzonych aut przekracza 12 lat.

Jak wskazał Instytut, w kwietniu zarejestrowano w Polsce 81 tys. 413 sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, co oznacza wzrost o 152,4 proc. w porównaniu do kwietnia 2020 r. Łącznie od początku 2021 r. liczba rejestracji importowanych aut wyniosła blisko 309 tys. sztuk - o 24,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Według analityków Samaru systematycznie słabnie zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem Diesla w kwietniowym imporcie aut osobowych stanowią 42,3 proc. Trend 12-miesięczny zmalał do poziomu 42,2 proc., najniższego od 3 lat.

Średni wiek sprowadzonych w bieżącym roku samochodów osiągnął 12 lat, a w samym kwietniu - o 1 miesiąc więcej. W przypadku importowanych aut z silnikami benzynowymi średni wiek wynosi 13 lat i 2 miesiące. Średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi to 10 lat i 10 miesięcy - podaje Instytut.

W kwietniu we wszystkich województwach liczba sprowadzonych od początku roku samochodów używanych była większa niż w rok temu. Najwięcej aut zarejestrowano w woj. wielkopolskim (41 276 sztuk), natomiast największy wzrost rejestracji sprowadzonych aut odnotowało woj. łódzkie (28,2 proc.).

Według Instytutu najpopularniejsze marki wśród importowanych aut używanych to: Volkswagen, Opel i Ford; na czwartym miejscu jest Audi, piąte zajmuje Renault, po zepchnięciu BMW na szóste miejsce. Trzy czołowe pozycje tego zestawienia stanowią łącznie blisko 30 proc. tegorocznego importu.

Do Polski trafiają głównie samochody sprowadzane z Niemiec, Francji i Belgii.

