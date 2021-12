Raport: w listopadzie 2021 r. zarejestrowano 1742 nowe motocykle i motorowery

W listopadzie br. zarejestrowano w Polsce 1742 nowe motocykle i motorowery - o 14,4 proc. mniej niż październiku br. i 17,17 proc. mniej rdr - podał w poniedziałek Samar. Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie niespełna 32 tys. nowych jednośladów i ponad 67 tys. używanych z importu.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podał, że łącznie, od początku roku, wydziały komunikacji zarejestrowały w swoich bazach niespełna 32 tys. jednośladów, o 7,27 proc. mniej niż rok wcześniej.

W listopadzie Polacy zarejestrowali 1071 nowych motocykli, co oznacza wzrost w ciągu roku o 7,21 proc. Łączny wynik w ciągu jedenastu miesięcy br. to 20 tys. 269 zarejestrowanych nowych motocykli (wzrost o 5,83 proc. rdr). Najpopularniejsza w segmencie jest obecnie Honda, która znalazła nabywców na 3 526 motocykli, co oznacza wzrost o 50,56 proc. w ciągu roku. Drugą pozycję zajmuje Yamaha z liczbą rejestracji 2 260 sztuk, o 1,07 proc. więcej rdr. Podium zamyka marka BMW z wynikiem 2 238 modeli (co oznacza wzrost 32,74 proc. rdr), wyprzedzając o 1189 sztuk Junaka, który zajął czwartą lokatę - wskazano w raporcie.

Jak podano, w kategorii motorowerów w jedenastym miesiącu br. zarejestrowano ich w Polsce 671 sztuk, co oznacza spadek w ciągu roku o 39,22 proc. Od początku roku Polacy kupili i zarejestrowali 11 tys. 677 nowych motorowerów, (tj. o 23,66 proc. mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem).

Według Samaru najpopularniejszą marką w segmencie jest Romet Motors z wynikiem 2 193 sztuk ( tj. spadek o 41,68 proc. rdr). Drugą pozycję zajmuje Junak (1 807 sztuk, czyli mniej o 39,71 proc.), a trzecią Barton (1044 sztuk o 18,69 proc. mniej rdr.).

Od początku 2021 roku do Polski sprowadzono z zagranicy 67 tys. 495 używanych jednośladów. Jest to o 1,94 proc. więcej niż odnotowany w analogicznym okresie roku 2020.

