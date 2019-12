Raport: w listopadzie zarejestrowano 50 tys. 776 nowych aut osobowych

50 tys. 776 nowych aut osobowych i dostawczych zarejestrowano w Polsce w listopadzie br.; to o ok. 2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3,7 proc. mniej niż w październiku br. - podał instytut Samar. Ponad 70 proc. to auta firmowe; blisko 30 proc. zarejestrowali klienci indywidualni.

W środę Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) poinformował, że w listopadzie br. zarejestrowano w Polsce 50 tys. 776 samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. To o 1,99 proc (992 sztuki) więcej niż rok wcześniej oraz o 3,69 proc. (1945 sztuk) mniej niż w październiku tego roku.

Z danych wynika, że od początku tego roku zarejestrowano w sumie 565 tys. 389 pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży w 2019 roku o 3,09 proc., czyli o 16 tys. 972 sztuki.

Wskazano, że utrzymujący się rosnący trend skumulowanej sprzedaży samochodów w 2019 r. (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) jest zasługą aktywności firm. W listopadzie br. firmy kupiły o 2,02 proc. więcej samochodów osobowych niż w listopadzie 2018 roku, a mniej o 6,52 proc. niż w październiku br. Udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,22 proc., natomiast udział firm osiągnął poziom 70,78 proc.

Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych". Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi.

Instytut podał, że w listopadzie najwięcej samochodów zarejestrowała Skoda (6 028 sztuk), wyprzedzając Toyotę (5 082 sztuk) oraz Volkswagena (4 407 sztuk).

"Tymczasem biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła" - wskazano w raporcie. Dodano, że według Stowarzyszenia Europejskich Producentów Pojazdów (ACEA), które w swych statystykach dotyczących polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy, Polska znalazła się na koniec października br. na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy.

"Aktualna prognoza na 2020 rok wynosi: 525 tys. rejestracji samochodów osobowych o DMC do 3,5 t oraz 65 tys. sztuk samochodów dostawczych do 3,5 t" - czytamy w komunikacie Samaru.