Raport: w lutym wzrosła liczba ofert pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych

Na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali w lutym br. około 297,1 tys. nowych ogłoszeń o pracę, tj. o 1 proc. więcej rdr - wynika z czwartkowego raportu firmy Grant Thornton. Największy przyrost ofert pracy odnotowano w branży finansowej i medycznej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podał Grant Thornton, w lutym 2023 r. pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 297,1 tys. nowych ogłoszeń o pracę. "To wzrost o 1 proc. w stosunku do lutego 2022 r.(kiedy pojawiło się 295,3 tys. ofert pracy), co przy obecnej skali problemów gospodarczych, z jakimi mierzą się pracodawcy, wydaje się świetnym wynikiem" - ocenili eksperci firmy doradczej.

Jak podano w raporcie, największy przyrost liczby ofert pracy jest obecnie w branży finansowej, w której liczba ofert wzrosła o 64 proc. względem lutego 2022 r. "Wzmożony popyt pojawił się również wśród zawodów medycznych (wzrost o 22 proc.). Spadki odnotowano natomiast w przypadku marketingowców (-26 proc.), pracowników fizycznych (-16 proc.), prawników (-13 proc.), HR-owców (-10 proc.) oraz wśród pracowników z działu IT (-8 proc.)" - wynika z danych zebranych przez system rekrutacyjny Element dla Grant Thornton.

Eksperci przypomnieli, że w styczniu 2023 r. liczba ofert pracy wynosiła 255 tys., czyli o 17 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu roku przedniego.

"Dodatnia dynamika z lutego (...) sugeruje, że styczniowe tąpnięcie było przejściowe i sytuacja na rynku pracy nie pogarsza się tak znacząco, jak mogłoby się wydawać" - wyjaśnili autorzy raportu. Zastrzegli przy tym, że sytuacja jest zmienna i dopiero kolejne miesiące powinny pokazać, w jakim kierunku rozwija się koniunktura na polskim rynku pracy.

Analitycy Grant Thornton zwrócili zarazem uwagę, że 297 tys. nowych ofert pracy w drugim miesiącu br. to najwyższy wynik odnotowany w lutym w ostatnich 4 latach. "To wynik o ponad 2 tys. wyższy niż w lutym przed rokiem, o 62 tys. więcej niż dwa lata temu i o 29 tys. więcej niż trzy lata temu" - wskazano w raporcie. Zdaniem ekspertów oznacza to, że rynek rekrutacyjny ponownie wszedł na ścieżkę wyższą niż przed pandemią (2020) i przed wybuchem wojny w Ukrainie (2022).

"Rynek pracy w Polsce nadal jest silny.(...) Fakt, że na portalach rekrutacyjnych każdego miesiąca pojawia się około 300 tys. nowych ogłoszeń, jest imponujący i daje nadzieję, że przejdziemy przez obecne spowolnienie gospodarcze szybko i w dobrej formie" - oceniła Monika Smulewicz z Grant Thornton, cytowana w opracowaniu.

W raporcie dodano, że liczba zachęt w ofertach pracy nie zmieniła się od stycznia 2023 r. - na jedno ogłoszenie w lutym nadal przypadało średnio 6,4 benefitów. Na początku 2022 r. oferty pracy utrzymywały stały, wysoki poziom atrakcyjności - liczba zachęt (np. darmowa opieka medyczna, karta sportowa czy lekcje językowe) wynosiła wtedy około 6,5-6,7. "W drugim półroczu nastąpiło lekkie przełamanie trendu i liczba obiecywanych benefitów obniżyła się nawet do 6,2 w listopadzie. W styczniu 2023 r. wróciła do poziomu 6,4 i utrzymała taki stan również w lutym" - wskazano.

"To pokazuje, że walka o talenty na polskim rynku pracy nadal jest dość ostra. Pracodawcy nie mogą pozwolić sobie zejść w ofercie benefitowej poniżej pewnego standardu i obecny kryzys gospodarczy - przynajmniej na razie - tego nie zmienił" - ocenili autorzy opracowania.

Dodano też, że w lutym 2023 r. oczekiwania pracodawców poszły lekko w górę - "teraz na jedną ofertę pracy przypada około 5,4 wymagań. Pracodawcy oczekują głównie doświadczenia (82 proc.) i znajomości języka obcego (49 proc.)". "W drugim miesiącu nowego roku pracodawcy stawiali średnio 5,4 wymagań przyszłym pracownikom. To wzrost o 0,2 w stosunku do stycznia i najwyższy wynik od sierpnia 2022 r., kiedy pracodawcy stawiali 5,5 wymagań" - zauważono.

"Pracownik (...) nadal ma dosyć silną pozycję wobec pracodawcy i ma bardzo konkretne wymagania. Nic nie wskazuje na to, aby musiał on akceptować oferty, które pod względem pakietu benefitów czy wymagań odbiegałyby od utartych w ostatnich latach standardów" - zwróciła uwagę w raporcie Monika Łosiewicz z Grant Thornton.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl