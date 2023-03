Raport: w lutym zarejestrowano w Polsce prawie 12 proc. więcej nowych aut rdr

Ponad 43,3 tys. aut osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zarejestrowano w Polsce w lutym; to blisko 12 proc. więcej rdr - podał w czwartek Instytut Samar. Przez dwa pierwsze miesiące 2023 r. skumulowana sprzedaż wzrosła o 15,64 proc. rdr.

W lutym br. zarejestrowano w Polsce 43 tys. 314 nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to wzrost o 11,74 proc. rdr oraz o 7,7 proc. więcej względem stycznia br. - podał Samar.

Instytut dodał, że dane skumulowane za dwa pierwsze miesiące 2023 r. (83 tys. 531 sztuk) wskazują na wzrost sprzedaży o 15,64 proc.

Według ekspertów Samar początek roku wygląda optymistycznie. "Wśród czynników odpowiedzialnych za obserwowany wzrost możemy wymienić przede wszystkim poprawę dostępności aut, co pozwoliło na przyspieszenie procesu realizacji wcześniejszych zamówień. Widać też poprawę w prognozowanych czasach dostawy w przypadku nowych zamówień, co także daje podstawy do optymizmu" - zaznaczyli przedstawiciele Samar.

Ich zdaniem biorąc pod uwagę strukturę polskiego rynku nowych samochodów, gdzie gros klientów stanowią firmy, oraz lepsze prognozy gospodarcze, można przypuszczać, że to właśnie klient instytucjonalny będzie stał za potencjalnym wzrostem rynku.

Jak dodali, ze względu na nieco lepsze prognozy dotyczące gospodarki (przy wciąż dużym niepokoju dotyczącym rozwoju sytuacji na Ukrainie) istnieje szansa na pozytywny wynik na koniec tego roku. Prognoza Samaru na rok 2023 zakłada rejestrację łącznie 479 tys. aut osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 ton. W 2022 r. było to niespełna 482 tys.

