Raport: w marcu 40 proc. mniej rejestracji nowych aut niż rok temu

W marcu br. zarejestrowano w Polsce 33 985 nowych aut - to 40 proc. mniej niż rok temu - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Wynik za I kwartał 2020 w porównaniu do I kwartału ub. roku spadł o 22,8 proc.

Według analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu br. było mniej (22 565 sztuk) czyli o 39,9 proc. w porównania do marca roku ub.

Dodano, że wynik ten jest też niższy o blisko 9,2 tys. sztuk niż miesiąc wcześniej (tj. 21,2 proc. w porównaniu do lutego br.).

W grupie samochodów osobowych w marcu 2020 r. zarejestrowano 29 657 szt. czyli o 20 461 szt. (-40,8 proc.) mniej niż rok wcześniej i mniej o 8 851 szt. (-23 proc.) niż w lutym br. Jak wskazał Związek, obecny poziom rejestracji przeniósł rynek wstecz o 8 lat, do 2012 roku. "Notowaliśmy wtedy w analogicznym miesiącu 29,5 tys. sztuk samochodów osobowych i 4,2 tys. sztuk dostawczych" - podano.

Z raportu wynika, że nabywcy indywidualni zarejestrowali w ostatnim miesiącu 8,3 tys. sztuk mniej o 46,6 proc. rok do roku i mniej o -34,7 proc. mniej niż w lutym br. (-4,4 tys. sztuk). Udział tej grupy klientów wyniósł 27,9 proc. i był niższy o 3 pkt. proc. niż rok wcześniej i niższy o 5 pkt. proc. niż miesiąc wcześniej.

Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali w marcu 2020 r. 21,4 tys. samochodów. Wynik ten był niższy niż przed rokiem o 13,3 sztuk i (tj. -38,3 proc.) i niższy od uzyskanego miesiąc wcześniej o 4,5 tys szt. (-17,3 proc.).

Według ekspertów PZPM, na obserwowane wcześniej w br. spowolnienie na rynku samochodów, nałożyły się efekty wybuchu zarazy COVID-19 w Polsce i ogłoszonego przez rząd najpierw stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca) i następnie stanu epidemii (20 marca) i związanymi z nimi ograniczeniami dla obywateli, przedsiębiorców i urzędów oraz w konsekwencji zatrzymywanie gospodarki.

Jak wskazali, sytuacja ta radykalnie wpłynęła na zachowania konsumenckie. "Po wprowadzeniu ograniczeń i restrykcji obserwowaliśmy hamowanie dziennych rejestracji. W pierwszej dekadzie ostatniego miesiąca rejestracje wynosiły jeszcze 1729 samochodów osobowych i 234 dostawczych średnio w ciągu jednego dnia roboczego, by obniżyć się w drugiej dekadzie do poziomu odpowiednio 1260 szt. i 171 szt. i w ostatniej do 1067 i 189" - czytamy w raporcie.

Od początku roku przybyło 121 025 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Było to mniej o 22,8 proc. (35 814 szt.) mniej niż w tym samym okresie ub.r. - podało PZPM.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.