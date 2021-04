Raport: w marcu do Polski sprowadzono o 73,6 proc. więcej używanych aut

W marcu br. z zagranicy sprowadzono do Polski prawie 91 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych DCM do 3,5 tony, tj. o 73,6 proc. więcej rdr - podał we wtorek Instytut Samar. Wskazał, że to jeden z największych wyników miesięcznych ostatnich 13 lat.

Jak wskazał Instytut, w marcu zarejestrowano w Polsce 90 tys. 717 sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, co oznacza wzrost o ponad 73 proc. w porównaniu do marca 2020 r. Łącznie w pierwszym kwartale 2021 r. liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 227 tys. 534 sztuki - o 5,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Według analityków Samaru, na tak duży wskaźnik wzrostu wpływa niska baza sprzed roku spowodowana wybuchem pandemii. Dodano, że sam wynik bliski pułapowi 100 tysięcy sztuk to jeden z sześciu największych rezultatów miesięcznych w skali ostatnich 13 lat. Jeżeli trend się utrzyma, import całoroczny przekroczy 900 tys. egzemplarzy - podano.

Średni wiek sprowadzonych w bieżącym roku samochodów wynosi 12 lat, a w samym marcu - o 2 miesiące mniej. W przypadku aut z silnikami benzynowymi średni wiek aut osiągnął 13 lat i jeden miesiąc, zaś aut napędzanych dieslem nie przekracza 11 lat.

Jak wskazano w raporcie, z danych dotyczących importu widać systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem diesla w marcowym imporcie aut osobowych stanowią 41,7 proc.

Samar podał, że tylko w dwóch województwach liczba sprowadzonych od początku roku samochodów używanych jest mniejsza niż w roku ubiegłym. Pierwsze to woj. warmińsko-mazurskie, ze spadkiem o 3,3 proc., a drugie - świętokrzyskie, ze spadkiem o 0,2 proc. Najwięcej aut tradycyjnie zarejestrowano w woj. wielkopolskim.

Według Instytutu najpopularniejsze marki wśród importowanych aut używanych to: Volkswagen, Opel i Ford; na czwartym miejscu jest Audi, piąte zajmuje Renault, po zepchnięciu BMW na szóste miejsce. Trzy czołowe pozycje tego zestawienia stanowią łącznie blisko 30 proc. tegorocznego importu.

Do Polski trafiają głównie samochody sprowadzane z Niemiec, Francji i Belgii.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl