Raport: w marcu w 10 sieciach, z 13 przebadanych, ceny były wyższe niż w lutym

Zgodnie z przygotowanym przez firmę ASM Sales Force Agency raportem Koszyk Zakupowy w 10 sieciach, na 13 objętych badaniem, ceny w marcu 2022 r. były wyższe niż przed miesiącem.

"Badanie i Raport Koszyk Zakupowy przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało w marcu 2022 r. średnią cenę koszyka na poziomie 239,93 zł. To wzrost o 4,69 zł, czyli ok. 2 proc. w porównaniu do lutego br. Najmocniej widoczna podwyżka cen została odnotowana w grupie produktów kojarzących się ze świętami" - napisano w raporcie.

Wskazano w nim, że za koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych trzeba było zapłacić 187,13 zł (więcej o 4,82 zł niż w lutym), natomiast za koszyk produktów najdroższych - 336,42 zł (więcej o 31,67 zł niż w lutym). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w marcu 2022 r. wyniosła 149,29 zł i jest ona o 26,86 zł wyższa niż w lutym. Z analizy cen w ujęciu rocznym wynika, że suma koszyka minimalnego w marcu 2022 r. była wyższa o 4,74 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w marcu 2022 r. droższy o 6,66 proc. niż w 2021 r.

Z danych firmy ASM Sales Force Agency wynika, że w marcu 2022 r., względem 2021 r., podrożało 6 kategorii produktów: mięso, wędliny i ryby, napoje, dodatki, nabiał, używki i alkohol oraz produkty tłuszczowe. Wciąż największy wzrost cen w skali roku (53,75 proc.) odnotowano w zeszłym miesiącu w kategorii produktów tłuszczowych. Widać, że ten wzrost jest coraz większy. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency wynika, że nabiał podrożał o prawie 10 proc., mięso wędliny i ryby o prawie 4 proc., a napoje i alkohol o ponad 15 proc.

"Czekają nas jedne z najdroższych świąt wielkanocnych od wielu lat" - powiedział, cytowany w raporcie, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński. "Naszym zdaniem stale rosnące ceny paliw, gazu i energii bardzo negatywnie wpływają i w kolejnych miesiącach nadal będą wpływać na producentów. Wielu z nich już podniosło poziom cen swoich towarów lub zmieniło ich gramaturę. Mimo że sieci handlowe starają się rekompensować te podwyżki akcjami promocyjnymi na poszczególne produkty, to w kolejnych miesiącach też będą zmuszone rewidować swoje ceny i to niestety w górę" - dodał.

Badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency w marcu 2022 r. wskazało, że najtańsze zakupy można było zrobić́ w dyskontach (231,08 zł).

Zgodnie z przyjętą metodologią, w raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

