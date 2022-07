Raport: w najbliższych miesiącach wzrostu wydatków spodziewa się 67 proc. Polaków

67 proc. Polaków spodziewa się wzrostu wydatków swoich gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach - wynika z raportu "Skromniej i mniej, czyli życie polskiego konsumenta". Przy wyborze produktów 73 proc. respondentów zwraca uwagę przede wszystkim na cenę.

Jak podano, 57 proc. badanych Polaków wskazało, że obecna sytuacja gospodarcza już wpłynęła negatywnie na ich oszczędności, 67 proc. respondentów spodziewa się wzrostu wydatków gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach, a 1/4 obawia się o pracę swoją i bliskich. Ponadto 47 proc. respondentów "obawia się tego, co przyniesie przyszłość" - wskazano w raporcie "Skromniej i mniej, czyli życie polskiego konsumenta", opracowanego przez Strategy& Polska, który działa w ramach firmy doradczej PwC.

Dodano, że konsumenci zwracają coraz większą uwagę na ceny, znaczenie ekologiczności produktów jest dla nich dziś mniej istotne niż wcześniej oraz wzrasta znaczenie promocji. Istotnie częściej większe wydatki przewiduje grupa wiekowa 65+ (80 proc. wskazań).

Według raportu wzrosły wydatki przede wszystkim na artykuły spożywcze (78 proc.), produkty i usługi zdrowotne i pielęgnacyjne (59 proc.) oraz odzież i obuwie (50 proc.), czyli na dobra tzw. pierwszej potrzeby, na których wprowadzenie oszczędności jest trudne. Natomiast spadki wydatków, wynikające z ograniczenia konsumpcji, widać w kategoriach związanych ze stylem życia - restauracje (25 proc.), produkty i usługi sportowe (20 proc.) oraz rozrywka i media (17 proc.).

Jak zazaczono, najwyższy wzrost wydatków na żywność deklarują mieszkańcy miast do 500 tys. mieszkańców (85 proc.) oraz osoby w wieku 65+ (84 proc.). "Sytuacja i niepewność związana z epidemią COVID-19 wpłynęła negatywnie na oszczędności 42 proc. Polaków, natomiast w 2022 r. sytuacja gospodarcza sprawiła, że oszczędności aż 57 proc. polskiego społeczeństwa mają się gorzej niż w latach poprzednich" - stwierdzono. Dodano, że zwiększenie oszczędności (24 proc.) oraz utrzymanie ich na tym samym poziomie (31 proc.) widać przede wszystkim w grupie wiekowej 25-34 lata. Z kolei zmniejszenie wielkości oszczędności najmniej dotyka mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (16 proc).

"Polscy konsumenci deklarują w naszym badaniu, że aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że ceny produktów i usług są dla nich istotne. Grupa, dla której ceny są istotniejsze niż wcześniej to aż 61 proc. badanych" - zauważył Maciej Kroenke, partner Strategy& Polska, cytowany we wtorkowej informacji. Dodał, że "również wybierając konkretne produkty Polacy przede wszystkim zwracają uwagę na cenę - jest to kluczowy czynnik dla 73 proc. społeczeństwa".

Ekspert zwrócił uwagę, że wzrosło znaczenie promocji jako czynnika na podstawie, którego dokonuje się wyborów, a spadło znaczenie jakości produktu - z 80 proc. w 2020 r. do 62 proc. w 2022 r.; Polacy przestali zwracać uwagę na ekologiczność wybieranych produktów.

Jak stwierdzono, obecna sytuacja gospodarcza już wpłynęła negatywnie na oszczędności 57 proc. Polaków, jednocześnie więcej kobiet niż mężczyzn nie może sobie pozwolić na oszczędzanie (1/3 kobiet względem 1/4 populacji mężczyzn.), a o pracę swoją i swoich bliskich obawiają się przede wszystkim osoby mające na utrzymaniu dzieci.

Z badania wynika, że najgorsze perspektywy dla swoich budżetów widzą osoby starsze, a największy wzrost wydatków nastąpił w kategorii artykułów spożywczych, zdrowotnych, pielęgnacyjnych oraz odzieży i obuwia. Dodano, że Polacy o 1/4 zmniejszyli wydatki na restauracje oraz bywają w nich o 63 proc. rzadziej, a częstotliwość zakupów Polaków zmniejszyła się we wszystkich badanych kategoriach. "Zwiększona uwaga przykładana do cen jest bardzo demokratyczna - dotyczy Polaków niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy poziomu dochodów" - zaznaczono.

"Sytuacja gospodarcza już w tej chwili sprawia, że aż 57 proc. polskiego społeczeństwa ocenia stan swoich oszczędności gorzej w porównaniu do lat poprzednich. Polacy wprost już komunikują, że ich styl życia stanie się skromniejszy" - wskazała Izabela Wisłocka z PwC Polska.

Według ekspertów kluczowe dla firm mogą okazać się m.in. "dalsze oszczędności kosztowe, większa elastyczność łańcuchów dostaw i znalezienie +planu B+".

