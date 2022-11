Raport: w październiku br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o ponad 73 proc.

Banki i SKOK-i w październiku br. udzieliły w ujęciu liczbowym o ok. 20 proc. więcej kredytów ratalnych wobec października 2021 r.; liczba kredytów mieszkaniowych spadła o 73,2 proc., a kredytów gotówkowych zmniejszyła się o niemal 8 proc. - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

"W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej jedynie kredytów ratalnych o (+20,6 proc.). Spadek o (-73,2 proc.) odnotowały kredyty mieszkaniowe. O (-7,9 proc.) spadła również liczba udzielonych kredytów gotówkowych" - poinformowało BIK w opublikowanym w czwartek raporcie. Jak dodano, dynamika limitów na kartach kredytowych była zerowa.

Z informacji BIK wynika również, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych. Najwięcej o (-74,5 proc.), spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów gotówkowych spadła o (-9,1 proc.), ratalnych o (-14,3 proc.). Na minusie także wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych (-3,2 proc.) - podano.

W pierwszych dziesięciu miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały kredyty mieszkaniowe (odpowiednio -48,2 proc., -45,0 proc.), karty kredytowe (-24,3 proc., -12,7 proc.) oraz kredyty gotówkowe (-1,1 proc., -2,9 proc.). Natomiast dodatnie dynamiki w liczbie i wartości zanotowały jedynie kredyty ratalne (+27,9 proc., +0,3 proc.) - podało Biuro.

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, cytowany w informacji zwrócił uwagę, że od stycznia do października br., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., kredyty gotówkowe odnotowały dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym jedynie w dwóch skrajnych przedziałach kwotowych: do 5 tys. zł oraz powyżej 50 tys. zł (+9,9 proc. w ujęciu liczbowym) i (+5,7 proc. wartościowym) oraz (+1,1 proc. liczbowym) i (+2,6 proc. wartościowym).

Jego zdaniem liczba udzielonych kredytów gotówkowych jest praktycznie na zeszłorocznym poziomie. Natomiast w ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów gotówkowych na niższą wartość, pomimo wysokiej inflacji, co oznacza jednak duże spadki w ujęciu realnym. "Ponadto już od kilku miesięcy widzimy spadki liczby udzielanych kredytów gotówkowych. Dobrze widać to na październikowych danych o sprzedaży, w których ujemne dynamiki wystąpiły zarówno w ujęciu r/r, jak i m/m. W listopadzie i grudniu zjawisko to w mojej opinii będzie się dalej nasilać, co spowoduje, że cały rok 2022 zamkniemy na poziomach niższych, prawdopodobnie kilkuprocentowych, niż rok 2021 i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym" - ocenił prof. Rogowski.

BIK podało, że kredyty ratalne w październiku br. odnotowały wysokie dodatnie dynamiki r/r w ujęciu ilościowym (+20,6 proc.) i ujemne dynamiki w ujęciu wartościowym (-14,3 proc.). Zarówno liczba, jak i wartość udzielonych kredytów ratalnych w okresie styczeń - październik br. była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku - odpowiednio o 27,9 proc. i 0,3 proc.

Z opublikowanych w czwartek danych wynika, że średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w październiku br. wyniosła 3123 zł, o 29,0 proc. mniej wobec października ub.r. Średnia wartość zaciągniętego w październiku 2022 r. kredytu gotówkowego to 21 tys. 253 zł - to spadek o 1,3 proc. w stosunku do października 2021 r.

