Raport: w pierwszym tygodniu po lockdownie w centrach handlowych mniej klientów o 20 proc. rdr

W pierwszym tygodniu lutego klientów w centrach handlowych było średnio o 20 proc. mniej niż w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych. Rada przewiduje, że w kolejnych tygodniach wizyty będzie o 25-30 proc. mniej niż przed rokiem.

Największą popularnością cieszyła się sobota, 6 lutego, gdy odwiedzalność wyniosła 82 proc. wartości ubiegłorocznych - podała.

Według PRCH, większe zainteresowanie klientów zakupami w pierwszym tygodniu handlu po 5 tygodniach lockdownu, to efekt odrabiania zaległości zakupowych. Przewidujemy, że odwiedzalność w kolejnych tygodniach będzie na poziomie ok. 70-75 proc. w stosunku do ub. roku - podaje Rada.

Jak czytamy w raporcie, że konsumenci czekali na możliwość zrobienia stacjonarnych zakupów i odłożyli je w czasie, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie kategorie zakupowe, jak odzież i obuwie ze względu długi czas zamknięcia sklepów, powrót najmłodszych dzieci do szkół i zmieniające się warunki pogodowe.

Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index pokazuje, że najwyższa odwiedzalność w porównaniu do poprzedniego roku została odnotowana w średniej wielkości centrach handlowych (o powierzchni 20-40 tys. mkw). Dane nie wskazują wyraźnych różnic w odwiedzalności pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, nieznacznie mniej kupujących odnotowano w regionie wschodnim, północno i południowo-zachodnim - czytamy.

Rada przypomniała, że w ramach akcji edukacyjnej #KupujeBezpiecznie, jak również właściciele i zarządzający obiektami handlowymi stale przypominają konsumentom o zasadach bezpiecznych zakupów.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług.