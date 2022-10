Raport: w polityce fiskalnej twarde reguły wrócą najwcześniej w 2025 r.

W polityce fiskalnej twarde reguły wrócą najwcześniej w 2025 r. - ocenia w opublikowanym w czwartek raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE banki centralne mogą podchodzić do strategii celu inflacyjnego ostrożniej niż deklarują.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Pandemia, wojna i kryzys energetyczny skłoniły państwa do rewizji celów i zasad prowadzenia polityki gospodarczej - zwrócili uwagę autorzy raportu PIE "Wyzwania policy mix w kryzysie energetycznym".

Według ekspertów w polityce fiskalnej twarde reguły wrócą najwcześniej w 2025 r., choć pierwotnie miało się to stać już w tym roku. Z kolei w polityce pieniężnej, w warunkach przedłużającego się kryzysu energetycznego banki centralne mogą podchodzić do strategii celu inflacyjnego ostrożniej niż deklarują. "W związku z podwyższoną inflacją, policy mix w głównych gospodarkach pozostanie ekspansywny po stronie fiskalnej oraz restrykcyjny po stronie monetarnej" - oceniono.

Policy mix to kombinacja polityki pieniężnej prowadzonej przez niezależny bank centralny oraz polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd. Państwo używa tej kombinacji do wpływania na aktywność gospodarczą - pobudzania gospodarki, gdy jest w recesji oraz schładzania jej w szczycie koniunktury, gdy istnieje ryzyko wzrostu inflacji i narastania baniek spekulacyjnych.

Zdaniem PIE w związku z nadzwyczajną sytuacją w gospodarce światowej nastąpi opóźnienie w konsolidacji fiskalnej.

"Zgodnie z prognozami analityków deficyt finansów publicznych w strefie euro wyniesie średnio 4,2 proc. PKB w 2022 r. oraz 3,3 proc. PKB w 2023 r. To więcej niż dopuszczają ramy Paktu Stabilności i Wzrostu, a dodatkowo większość państw UE dalej rozważa nowe działania ograniczające wzrost cen energii" - zauważył Jakub Rybacki z PIE. W jego ocenie prawdopodobnym skutkiem kryzysu energetycznego będzie późniejsze przywrócenie reguł fiskalnych.

"Nastąpi to najwcześniej w 2025 r. W efekcie policy mix w głównych gospodarkach pozostanie ekspansywny po stronie fiskalnej oraz restrykcyjny po stronie monetarnej" - szacuje Rybacki.

Jego zdaniem skutki "wszechobecnej niepewności" będą odczuwalne również w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej. "O ile dotychczas banki centralne wskazywały na konieczność transparentnych działań i przewidywalnej polityki pieniężnej, o tyle obecnie doświadczamy raczej powrotu do lat 90. - dużych zmian narracji i zaskakiwania kolejnymi decyzjami" - wyjaśnił.

Według raportu 2023 r. będzie okresem wyzwań z perspektywy polityki gospodarczej państw Unii Europejskiej. "Większość z nich wchodzi w kryzys energetyczny z wysokimi deficytami finansów publicznych, które nadwyrężono podczas pandemii" - stwierdzono w publikacji. Dodatkowo wszyscy członkowie UE borykają się z inflacją, co skutkuje podwyżkami ze strony Europejskiego Banku Centralnego.

Zdaniem autorów raportu zmiany w polityce gospodarczej w nadchodzących latach będą skoncentrowane wokół kwestii inflacji oraz sektora energetycznego. "Gospodarki państw Unii Europejskiej w kolejnych latach będą zmagać się ze strukturalnymi zmianami w dostawach surowców, a w średniej perspektywie będą ponosić koszty związane z transformacją energetyczną" - wskazali. Dodali, że zjawiska te przyczynią się do wyższej inflacji.

"Działania ograniczające wzrost cen energii w bieżącym roku muszą być kiedyś wycofane - oznacza to, że skutki dzisiejszych decyzji będziemy odczuwać jeszcze przynajmniej w 2024 r." - oceniono. Wysoka inflacja oznacza powolną konsolidację fiskalną, a duży udział czynników zewnętrznych może skłaniać władze monetarne do modyfikowania swoich celów inflacyjnych - dodano.

Zgodnie z raportem państwa UE mają problem w realizowaniu ograniczeń narzuconych na politykę fiskalną. W 2022 r. wysokość długu w stosunku do PKB przekraczała narzuconą granicę 60 proc. - w przypadku 14 z 27 państw UE, w tym we wszystkich głównych gospodarkach UE. W ocenie analityków system reguł fiskalnych będzie modyfikowany. "Wiele krajów wprowadziło do swoich reguł fiskalnych przepisy dotyczące elastyczności, zwłaszcza przez klauzule korekcyjne" - podsumowano.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl