Raport: w Polsce rozwojowi tax governance sprzyjają działania legislacyjne rządu

Rozwojowi tax governance w Polsce sprzyjają działania legislacyjne i inne inicjatywy podejmowane przez stronę rządową – podano we wtorkowym materiale prasowym firmy Crido.

Jak wyjaśniono w opublikowanym we wtorek raporcie firmy Crido, tax governance to zasady, którymi organizacja kieruje się, podejmując decyzje w obszarze podatków. Uporządkowane procesy wspierane skutecznymi ramami organizacyjnymi pozwalają na zarządzanie rozliczeniami w sposób efektywny, przejrzysty i uczciwy wobec otoczenia.

"Rozwojowi tax governance w Polsce sprzyjają działania legislacyjne i inne inicjatywy podejmowane przez stronę rządową. Podstawowymi ich celami są zwiększenie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatnika oraz transparentności podatkowej i zmniejszenie kosztów obsługi procesu compliance przez aparat skarbowy" - wskazano w raporcie firmy Crido.

Przypomniano w nim, że do 1 stycznia 2021 r. najwięksi podatnicy oraz podatkowe grupy kapitałowe zostali zobowiązani do publikacji corocznej informacji o realizowanej Strategii Podatkowej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów mechanizm transparentności podatkowej ma być jednym z elementów oceny i kontroli kluczowych przedsiębiorców. Dodano, że zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się również aplikowanie do Programu Współdziałania.

"Cena w postaci udzielenia Ministerstwu Finansów dostępu do rozliczeń podatkowych na bardzo szeroką skalę, a nawet potrzeba wdrożenia zmian organizacyjnych w biznesie, nie okazała się odstraszająca. Nagrodą będzie relacja z fiskusem zbudowana na fundamentach zaufania, transparentności i zrozumienia. Korzyścią jest zatem pewność i bezpieczeństwo w rozliczaniu podatków - stanowiąca przecież jeden z podstawowych warunków skutecznego prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej" - stwierdzono w materiale firmy Crido.

Wskazano, że szansę na prowadzenie produktywnych rozmów z administracją podatkową i zachowanie stabilności rozliczeń podatkowych jest otwarcie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora w Ministerstwie Finansów.

"Za jego pośrednictwem - zgodnie z zasadą +jednego okienka+ - kompleksową obsługę mają otrzymywać przedsiębiorcy gotowi realizować istotne w skali kraju inwestycje oraz aplikujący o zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego (uzyskiwanej w drodze negocjacji kompleksowej wiążącej opinii określającej całościowo skutki podatkowe projektu). Taki komfort przysługiwać będzie tylko największym. Przed biznesem - niezależnie od skali prowadzonej działalności - otworzy się natomiast szansa na uzyskanie +transgranicznej interpretacji+ dotyczącej VAT w ramach pilotażowego projektu +EU Cross-Border Rulings+, do którego przystąpiła Polska" - stwierdzono.

Według opinii firmy Crido obserwujemy obecnie istotną zmianę w postrzeganiu kwestii płacenia podatków. Świadczą o tym zarówno działania globalnych korporacji, które dobrowolnie publikują informacje o wysokości i sposobie płacenia podatków, jak i nowe regulacje prawne.

"Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na ciekawy trend - w odniesieniu do rozwiązań z zakresu tax governance, większość instytucji projektowana jest pierwotnie jako opcjonalne dla biznesu. Niemniej jednak z czasem wiele elementów przenika do systemu podatkowego w postaci obowiązków dla wszystkich, i to często również pod rygorem określonych sankcji. Tak było chociażby w przypadku publikowania strategii podatkowych przez brytyjskich podatników, a biorąc pod uwagę rosnące znaczenia ESG i transparentności podatkowej w tym kontekście, można założyć dalszy, sukcesywny rozwój tax governance w Polsce i na świecie" - oceniono.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl