Raport: w roku 2021 wynajęto w Polsce rekordowe 7,5 mln mkw. magazynów

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej na koniec 2021 roku wyniosła 23,79 mln mkw., padł też rekord w zakresie popytu brutto - w ub. roku wynajęto 7,5 mln mkw. magazynów - podała we wtorkowym raporcie firma Colliers.

Według Dominiki Jędrak z działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers, rok 2021 był rekordowy na rynku powierzchni magazynowych pod wieloma względami. "Deweloperzy, aby zaspokoić potrzeby klientów, decydowali się na rozpoczęcie nowych projektów, z których coraz większą część stanowiły obiekty czysto spekulacyjne. Dzięki temu, w ubiegłym roku zarówno wielkość nowej podaży, jak i tej w budowie osiągnęły rekordowo wysokie wartości" - wskazała Jędnak, cytowana w informacji.

Jak wynika z raportu, całkowita podaż powierzchni magazynowej na koniec minionego roku osiągnęła poziom 23,79 mln mkw., w 2021 roku wynajęto rekordowe 7,5 mln mkw. magazynów po wzroście w stosunku do 2020 r. o ponad 2 mln mkw.

Jęrak dodała, że pomimo rekordowej podaży, stopa pustostanów nie wzrosła. "Przeciwnie - jej poziom jest najniższy w historii rynku" - wskazała.

Zgodnie z informacją w minionym roku najwięcej powierzchni wynajęto w Warszawie (1,26 mln mkw.), na Górnym Śląsku (1,17 mln mkw.) oraz w Poznaniu (1,10 mln mkw.). Pod względem sektorów działalności najemców liderami były branża 3PL (logistyka firm trzecich) z wynikiem 39 proc., e-commerce (14 proc.) oraz handel (14 proc.).

"Ubiegły rok upłynął pod znakiem dalszego znacznego rozwoju e-commerce. W III kw. 2021 r. swoje pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce otworzył AliExpress, natomiast na początku ubiegłego roku działalność logistyczną w naszym kraju rozpoczął jeden z jego większych konkurentów w Chinach - firma JD.com. Co więcej, w Świebodzinie swoje kolejne centrum dystrybucji w Polsce otworzył światowy gigant sektora e-commerce - jest ono drugim największym obiektem logistycznym w Polsce" - wskazał Antoni Szwech z działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers. Dodał, że pod koniec roku firma Zalando ogłosiła, że otworzy dwa nowe centra logistyczne w okolicach Bydgoszczy, których łączna powierzchnia wyniesie około 250 tys. mkw.

Według Colliersa, w strukturze transakcji dominowały nowe umowy (55 proc.). Znaczny udział przypadł także na renegocjacje oraz umowy typu BTS, które stanowiły odpowiednio 23 proc. i 17 proc. popytu.

Wskazano, że czynsze na wszystkich rynkach magazynowych pozostały stabilne. "Najwyższe odnotowano w warszawskiej strefie I, gdzie stawki bazowe zaczynały się od 4 euro za mkw. na miesiąc a najwyższe przekraczały poziom 5,50 euro za mkw. na miesiąc. W warszawskich strefach II i III (obejmujących obszary poza granicami miasta) oraz na pozostałych rynkach regionalnych, stawki bazowe wahały się w przedziale 2,7-3,9 euro za mkw. na miesiąc" - podano.

Z raportu wynika, że współczynnik powierzchni niewynajętej na rynku magazynowym w całym kraju wyniósł na koniec 2021 r. 3,8 proc., notując tym samym spadek o 2,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. "Współczynnik pustostanów zmniejszył się także o 0,1 p.p. w stosunku do III kw. 2021 r., jest to najniższa wartość wskaźnika powierzchni niewynajętej w historii rynku" - zauważył Szwech.

Według ekspertów Colliersa, w 2022 r. udział w popycie brutto firm z sektora e-commerce będzie cały czas wysoki. "Pandemia COVID-19 nie tylko nie wpłynęła negatywnie na rynek powierzchni magazynowej w Polsce, lecz jest jednym z akceleratorów jego rozwoju" - wskazał Maciej Chmielewski z działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.

Według niego dobra koniunktura sprawia, że po historycznym roku 2021, w trakcie którego z kwartału na kwartał padały kolejne rekordy po stronie podażowej i popytowej, możemy spodziewać się, że rok 2022 będzie czasem dalszego intensywnego rozwoju rynku.

"Duży udział w tym będzie miał sektor e-commerce, którego obsługa nie wiąże się tylko z zapotrzebowaniem na powierzchnię czołowych graczy tego sektora, ale też m.in. firm kurierskich czy operatorów logistycznych sieci automatów paczkowych" - dodał.

Jak zaznaczył, rozwój sektora e-commerce, pociągający za sobą rozwój usług kurierskich, wpływa na zwiększenie liczby obiektów miejskich skupionych wokół większych miast Polski. "Do tej pory obiekty typu last mile logistics oraz SBU znajdowały się głównie w pobliżu dużych miast takich, jak Warszawa, Katowice, Wrocław i innych aglomeracji miejskich. Obecnie pojawiają się one nawet w mniejszych ośrodkach miejskich takich, jak Elbląg lub Kalisz" - dodał Chmielewski.

Eksperci Colliers prognozują także dalsze zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi na rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych.

Zdaniem Chmielewskiego najemcy coraz częściej zwracają uwagę na rozwiązania ekologiczne w potencjalnych obiektach, nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale i przez oszczędność. "Trend na coraz bardziej +zielone+ magazyny będzie się nasilał w nadchodzącym roku" - ocenił ekspert.

