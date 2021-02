Raport: w styczniu Polacy kupili ponad 6 tys. nowych aut klasy premium, o 1,54 proc. więcej rdr

W styczniu Polacy kupili 6 183 nowych samochodów klasy premium, o 28,96 proc. mniej niż w grudniu 2020 r., ale o 1,54 proc. więcej rdr - podał Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Segment aut premium jest odporniejszy na pandemiczne kryzysy niż cały rynek moto.

Według analityków Samaru, mimo wciąż nieustąpującej pandemii koronawirusa, to był najlepszy styczeń (choć nie miesiąc) w historii tej klasy samochodów w Polsce.

Jak ocenili, spadek sprzedaży w porównaniu z grudniem ubiegłego roku stosunkowo łatwo wytłumaczyć. "Podobnie jak w przypadku całego rynku samochodów osobowych, tradycyjnie już styczniowy popyt na samochody jest relatywnie niewielki, szczególnie w porównaniu z ostatnim kwartałem poprzedniego roku. Wiąże się to z mniejszą na początku roku aktywnością klientów instytucjonalnych, a tacy głównie dziś kupują samochody z wyższej półki (89,1 proc. udziału w strukturze zakupów w styczniu)" - podali.

Dodali, że słabszy rezultat osiągnięty w pierwszym miesiącu nowego roku jest również pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d ISC FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być, co do zasady, rejestrowane.

Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na sprzedaż aut niesprzedawalnych w 2021 roku, co napędziło wówczas rejestracje, w tym również samorejestracje dealerów, a jednocześnie niekorzystnie odbiło się na styczniowej sprzedaży - wyjaśnili.

Samar podał, że liderem w pierwszym miesiącu nowego roku zostało BMW, które wyprzedziło Mercedesa, zwycięzcę ubiegłorocznego rankingu. Koncern z Monachium może pochwalić się 1 809 zarejestrowanymi w styczniu autami, co jest wynikiem aż o 30,61 proc. większym niż w styczniu roku 2020. Najczęściej rejestrowane w styczniu modele w gamie bawarskiego koncernu to: seria 3 (361 sztuk), "jedynka" (321 sztuk) oraz model X3 (248 egzemplarzy).

Wiceliderem rynku został Mercedes. W krajowych wydziałach komunikacji zostało zarejestrowanych 1 566 samochodów tej marki, o 2,67 proc. mniej w zestawieniu rok do roku. W gamie producenta zwycięska okazała się klasa GLE (209 sztuk), przed Mercedesem E (187 egz.) oraz GLA (172 sztuki).

Brąz wśród marek klasy premium przypadł Audi. Producent z Ingolstadt zarejestrował 1 219 aut osobowych. To rezultat o 9,90 proc. mniejszy w porównaniu z sytuacją ze stycznia 2020 roku. Spośród modeli z czterema pierścieniami na grillu, w styczniu br. najlepiej sprzedawał się model Q5 (240 sztuk). Drugi model to A4 z 193 rejestracjami, a trzecie miejsce należy do A3 (182 egz.).

Poza podium znalazło się Volvo, które pierwszym miesiącu 2021 osiągnęło wynik 667 aut tej marki, o 4,85 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Piąty Lexus z wynikiem sprzedane 602 samochody, o 42,32 proc. więcej (rdr). Tesla wpadła na miejsce 10 z wynikiem 13 zarejestrowanych aut w styczniu - czytamy.