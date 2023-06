Raport: w tym roku podwyżki wynagrodzeń były wyższe od planowanych

Płace pracowników fizycznych wzrosły w tym roku średnio o 11,2 proc.; specjalistów i kadry kierowniczej o 10 proc., dyrektorów o 9 proc.- wynika z "Kompleksowego raportu płacowego – wiosna/lato 2023". Podwyżki były wyższe od planowanych, w 2024 r. budżety na ten cel mają być niższe - dodano.

Jak wskazują autorzy raportu płacowego Sedlak & Sedlak, na tegoroczne decyzje podwyżkowe wpływ miał wysoki poziom inflacji.

"Wyniki pokazują, że zrealizowane podwyżki wynagrodzeń były wyższe od planowanych na 2023 rok. Wynagrodzenia pracowników fizycznych wzrosły średnio o 11,2 proc. W przypadku specjalistów oraz kadry kierowniczej zrealizowano podwyżki na poziomie 10 proc., natomiast dla kadry dyrektorskiej 9 proc." - podano w informacji prasowej z raportu.

Jak dodano, na przyszły rok przewiduje się ograniczanie budżetów podwyżkowych. "Pracodawcy zadeklarowali, że planują podwyżki średnio na poziomie 8 proc. Prognozy te różnią się w zależności od branży czy województwa, w którym firma działa. Najwyższe planowane podwyżki są w województwie warmińsko-mazurskim" - przekazano.

Z raportu wynika, że mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 4 680 zł. Doświadczeni zarabiają 5 254 zł, a starsi 6 tys. zł. Najwięcej zarabiają liderzy - 6 821 zł. "Stanowisko to cechuje również największa różnica między dolnym, a górnym kwartylem - 1 830 zł. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 5 989 zł do 7 819 zł" - podano.

Najwyższe stawki oferują firmy z branży IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego eksperta w branży IT wynosi 15 368 zł. W branży FMCG (dóbr szybkozbywalnych, np. żywność, środki czystości) płace całkowite ekspertów to 12 633 zł, a w branży opakowań i poligrafii - 11 703 zł. Stawki wynagrodzeń ekspertów różnią się o ok. 23 proc.

Autorzy raportu wskazali, że pracownicy fizyczni najwięcej zarabiają w województwie opolskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w tym regionie wynosi 5 515 zł. Kolejno najwyższe stawki oferowane są w województwie dolnośląskim - 5 482 zł i wielkopolskim - 5 299 zł. Najniższe stawki płac są też w województwie świętokrzyskim - 4 763 zł oraz lubelskim - 4 692 zł.

Połowa dyrektorów pionów z firm zatrudniających do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie całkowite wyższe niż 34 038 zł. Dyrektorzy pionów z firm (od 201 do 1 000 osób) otrzymują 39 437 zł, a z firm zatrudniających powyżej 1 tys. osób - 42 283 zł.

Z raportu wynika, że doświadczeni specjaliści otrzymują też świadczenia pozapłacowe, najpopularniejszymi są, jak w poprzednich latach, szkolenia zawodowe (99 proc.); opieka medyczna (98 proc.), oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (97 proc.). Najrzadziej oferowanymi benefitami dla tej grupy pracowników są dodatkowo płatny urlop (5 proc.) i dofinansowanie kosztów paliwa (3 proc.).

"Kompleksowy raport płacowy - wiosna/lato 2023" zawiera informacje o wynagrodzeniach na 383 stanowiskach pięciu szczebli organizacji: kadry zarządzającej, kierowniczej, specjalistów, pracowników technicznych oraz fizycznych. Badanie prowadzono od marca do maja br. z wykorzystaniem danych o wynagrodzeniach 316 445 pracowników z 816 firm.

