Raport: w tym roku więcej Polaków rozliczy swój PIT przez internet niż w 2020 r.

81 proc. Polaków w tym roku zamierza rozliczyć się z urzędem skarbowym przez internet, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych wobec ubiegłego roku - wynika z raportu KPMG. Najpopularniejszym sposobem rozliczenia PIT-u jest usługa Twój e-PIT.

W opublikowanym w środę w raporcie "Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020" firma doradcza KPMG wskazała, że zdecydowana większość Polaków złożyła już swój PIT za ubiegły rok.

"W lutym rozliczyło się 31 proc. Polaków, w marcu 48 proc. podatników. 18 proc. Polaków zadeklarowało, że roczne zeznanie złoży w kwietniu. 8 na 10 Polaków, którzy mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jest jednocześnie miejscem zameldowania" - czytamy w komunikacie KPMG.

Większość Polaków (57 proc.) rozlicza się indywidualnie, 39 proc. składa wspólne zeznanie podatkowe ze współmałżonkiem, a 4 proc. - jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

"Każdego roku coraz większą popularność zyskuje rozliczenie się z urzędem skarbowym przez internet. Z takiej formy złożenia zeznania zamierza w tym roku skorzystać już 81 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku" - czytamy. 57 proc. podatników rozliczających się przez internet skorzysta z usługi Twój e-PIT, a 43 proc. z systemu e-deklaracje.

"Z usługi Twój e-PIT korzystają najchętniej najmłodsi Polacy - już 8 na 10 podatników do 24. roku życia rozlicza swój podatek w taki sposób. Praktycznie wszyscy podatnicy (98 proc. wskazań), którzy złożyli zeznanie podatkowe PIT za 2020 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, ocenili ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie, uznając system za przyjazny i przejrzysty" - napisano.

W przeciwieństwie do poprzedniej edycji badania KPMG, podatnicy najczęściej (59 proc. wskazań) logowali się do systemu Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to wzrost o 21 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku. 29 proc. Polaków uwierzytelniało swoją tożsamość za pomocą danych identyfikacyjnych takich jak: PESEL, imię i nazwisko oraz kwota przychodu w zeznaniu za 2019 r.

Z kolei połowa podatników, która korzysta z usługi Twój e-PIT zaakceptowała w całości zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, a 32 proc. postanowiło zmienić lub dodać dane we wstępnie przygotowanym formularzu rocznego rozliczenia; 9 proc. podatników odrzuciło przygotowane zeznanie i wypełniło je od początku.

Andrzej Marczak z KPMG w Polsce wskazuje, że fakt, iż 4 na 5 ankietowanych deklaruje złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2020 rok przez internet jest "niewątpliwe wynikiem coraz bardziej popularnej wśród podatników usługi Twój e-PIT".

"Należy również zaznaczyć, że w rozliczeniu rocznym za 2020 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 oraz osoby fizyczne, rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą" - powiedział cytowany w komunikacie partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce Andrzej Marczak.

Z raportu wynika, że wypełnienie zeznania PIT dla zdecydowanej większości Polaków (68 proc. wskazań) jest bardzo łatwym lub raczej łatwym zadaniem. Dzięki temu systematycznie maleje odsetek Polaków, którzy zlecają wypełnienie zeznania PIT komuś innemu. W tym roku 30 proc. podatników zadeklarowało, że zleca wypełnienie zeznania w całości, a kolejne 12 proc. korzysta z częściowej pomocy innej osoby.

Najczęściej w wypełnieniu zeznania pomagają księgowi (39 proc. wskazań), znajomi (31 proc. wskazań) lub członek rodziny (30 proc.).

Blisko 70 proc. Polaków ocenia obowiązek wypełnienia formularza PIT jako bardzo łatwe lub raczej łatwe zadanie. Jeszcze więcej respondentów (86 proc. wskazań) deklaruje, że coroczne rozliczenie z urzędem skarbowym nie jest źródłem stresu. Jednocześnie wypełnienie zeznania PIT nie jest czasochłonnym zadaniem - 61 proc. Polaków potrzebuje na to maksymalnie 30 minut, a kolejne 26 proc. osób wypełnia zeznanie PIT w ciągu godziny.

Jak podało KPMG, z możliwości odliczenia ulg podatkowych w rocznym zeznaniu podatkowym za 2020 rok skorzystała lub jeszcze skorzysta 46 proc. podatników. Najpopularniejszą ulgą podatkową, bez zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania, pozostaje ulga na dziecko, z której zamierza skorzystać 55 proc. podatników odliczających w zeznaniu PIT ulgi podatkowe. 23 proc. podatników zamierza skorzystać z możliwości odliczenia ulgi podatkowej na internet, a nieco mniej osób (19 proc. wskazań) z ulgi z tytułu darowizn.

W tym roku 78 proc. Polaków deklaruje, że zamierza przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Oznacza to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania.

Raport KPMG w Polsce "Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020" został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2020.

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego.

