Raport: w ub.r. duży wzrost zapotrzebowania na pracowników HR

W ub.r. opublikowano o połowę więcej ofert pracy dla HR-owców; najczęściej poszukiwano specjalistów ds. płac i kadr oraz rekruterów - wynika z raportu firm Grant Thornton i Element. Pensje pracowników HR wzrosły w ostatnim półroczu o ok. 10 proc.

Jak podkreślono w raporcie, pracodawcy zażegnali już kryzys spowodowany pandemią i obecnie tworzą nawet więcej ofert pracy w obszarze HR niż w 2019 r.

Według analizy ogłoszeń opublikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych, w całym 2021 r. pojawiło się 92,3 tys. nowych ofert pracy z szeroko rozumianego obszaru HR (tzw. HR miękki, np. rekrutacje i szkolenia oraz HR twardy, czyli prawo pracy, kadry czy naliczanie płac). Najwięcej ofert przypadło na październik ub.r. - 9,8 tys.

Najczęściej poszukiwano specjalistów ds. płac i kadr oraz - w związku z większym popytem firm na pracowników - rekruterów. Ponadto wzmożone zapotrzebowanie na programistów i informatyków sprawiło, że niezależnym zawodem stał się IT rekruter - w ub.r. pojawiło się ponad 2 tys. ogłoszeń na to stanowisko, o 652 proc. więcej w stosunku do 2020 r. W 2021 r., podobnie jak w 2020 r., najmniejsza liczba ofert w obszarze HR dotyczyła dyrektorów HR oraz menedżerów ds. kadr i płac.

Jak skomentowała Monika Smulewicz z Grant Thornton, pracownicy HR to cisi bohaterowie pandemii. "Specjaliści prawa pracy oraz kadr i płac odegrali ogromnie ważną rolę w przeprowadzaniu firm przez załamanie gospodarcze, jakim były pierwsze miesiące pandemii, wykorzystując dla swoich firm możliwości wynikające z przepisów prawnych i Tarcz Finansowych. Specjaliści +miękkiego HR+ z kolei mieli duży udział w ratowaniu przed rozpadem kulturowym i organizacyjnym swoich firm, podtrzymywaniem pracowników na duchu w okresie ogromnej niepewności i organizowaniem sprawnej i efektywnej pracy w modelu home office" - zaznaczyła Smulewicz.

W drugiej połowie 2021 r. największy popyt na pracowników HR był widoczny w Warszawie, co - jak wskazano - można tłumaczyć tym, że wiele największych firm ma swoje centrale zlokalizowane w stolicy, a to zwłaszcza one mają najbardziej rozbudowane działy HR.

Relatywnie wysoką liczbę ofert dla HR-owców miały również Kraków i Wrocław. W pozostałych dużych miastach Polski rekrutacji było znacznie mniej, a w przypadku Łodzi, Bydgoszczy, Katowic i Poznania liczba ofert w drugiej połowie 2021 roku była niższa niż w tym samym okresie 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii.

Pensje HR-owców wzrosły w ostatnim półroczu o ok. 10 proc. Według widełek podawanych przez pracodawców w ofertach pracy, średnia miesięczna płaca pracownika działu HR na poziomie specjalisty wynosiła 5 559 zł brutto. Tym samym średnie wynagrodzenie tych specjalistów jest o około 100 zł niższe niż według GUS wynosiło przeciętne wynagrodzenie w Polskiej gospodarce w całym 2021 roku - podkreślono w raporcie.

Na poziomach asystenckich w obszarze HR średnia pensja oferowana w ogłoszeniach wzrosła z 4 tys. brutto miesięcznie w pierwszym półroczu 2021 r. do około 4,6 tys. zł brutto w drugim. Z kolei średnie wynagrodzenie wskazywane przez pracodawców w ofertach dla stanowisk menedżerskich w obszarze HR to 9 338 zł brutto (wzrost o ok. 900 zł w porównaniu z pierwszym półroczem).

