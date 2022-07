Raport: w Warszawie mieszkania od deweloperów zdrożały średnio o 3 proc.

W II kwartale br. w Warszawie mieszkania od deweloperów zdrożały średnio o 3 proc. wobec I kwartału; najbardziej, o 10 proc. wzrosły ceny lokali na Pradze Południe, a najdroższe są na Ochocie, gdzie za metr kw. płaci się 21,4 tys. zł - wynika z opublikowanego w czwartek raportu.

Według raportu liczba aktywnych inwestycji deweloperskich w stolicy wzrosła z 208 w I kw. tego roku do 226 w II kw. Największy wpływ na wzrost liczby stołecznych inwestycji miały projekty na terenie Białołęki (wzrost o 7) oraz Pragi-Południe (wzrost o 4). "W przypadku tej drugiej dzielnicy, deweloperzy postanowili odbudować swoją ofertę, która wcześniej podlegała szybkiej wyprzedaży. Taka odbudowa podaży obecnie wiąże się z wyższymi cenami wprowadzanych na rynek lokali" - podkreślił ekspert portalu RynekPierowtny.pl. Andrzej Prajsnar.

W ciągu kwartału podaż nowych mieszkań w Warszawie zwiększyła się o 9 proc. Największy procentowy wzrost (o 208 proc.) odnotowano na Bielanach, gdzie deweloperzy odbudowali ofertę do poziomu około 350 mieszkań. Pod względem liczby najwięcej lokali na sprzedaż przybyło na Białołęce (o ok. 480 lokali), na Pradze-Południe (o 244 lokale), we Włochach (o 230) i na Pradze-Północ (o 215).

Z raportu wynika, że w II kw. już tylko w trzech dzielnicach Warszawy średnia ofertowa cena nowych mieszkań nie przekroczyła 10 tys. zł/mkw. Chodzi o Białołękę (9832 zł/mkw.), Rembertów (9254 zł/mkw.) i Wawer (9012 zł/mkw.). W całej Warszawie, w II kw. średnia ofertowa cena nowego mieszkania wzrosła do 13 tys. 412 zł/mkw, czyli o 3 proc. w porównaniu z I kw. tego roku. Według Prajsnara wzrost wynikał między innymi z kolejnej podwyżki na Białołęce (+4,5 proc.), która nadal cechuje się największą podażą lokali.

"Na uwagę zasługuje wynik dotyczący Pragi-Południe, gdzie odbudowa oferty deweloperów wiązała się ze wzrostem średniej ofertowej ceny 1 mkw. o 10 proc. - do poziomu przekraczającego 14 000 zł/mkw. To najwyższy wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano w tej dzielnicy. Pradze-Południe daleko jest jednak do największych stołecznych cen (ok. 21 400 zł/mkw.), które widzimy np. na Ochocie. Ta część Warszawy stała się najdroższa na rynku pierwotnym w zastępstwie Śródmieścia, gdzie nie ma już ofert deweloperów" - zauważył ekspert.

Jak podano, w II kwartale spadek sprzedaży nowych lokali w Warszawie wyniósł 20 proc. względem I kwartału 2022 r.

