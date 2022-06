Raport: wartość 20 marek technologicznych przekroczyła 2 biliony dolarów

Wartość najważniejszych 20 marek technologicznych z sektora rozwiązań biznesowych i dostawców technologii przekroczyła 2 biliony dolarów – wynika z opracowanego przez firmę Kantar rankingu BrandZ.

Tytuł najcenniejszej firmy w tym sektorze utrzymał Microsoft, którego wartość wzrosła do 611,5 mld dolarów z 410,3 mld dolarów rok wcześniej.

Jak informuje Kantar wzrost wartości Microsoftu o 49 proc. w stosunku do roku poprzedniego częściowo wynika z inwestycji tej firmy w działania proekologiczne. Ponadto do zwiększenia wartości tej marki na rynku przyczynił się rosnący popyt na technologie cyfrowe, cyfryzacja danych i rozwiązania niezbędne do zdalnej pracy z domu.

Drugie miejsce w rankingu przypadło spółce Amazon Web Services, której wartość to 401,8 mld dolarów, co według Kantar, wynika z modelu biznesowego opartego na wolumenie sprzedaży, imponującego zakresu usług i przejrzystych cen na ofertę usług w chmurze.

Marka Amazon Web Services była w tym roku po raz pierwszy wyceniana oddzielnie od samego Amazona.

Trzecie miejsce w tym rankingi zajęła Nvidia, której wartość wzrosła do 124,2 mld dolarów ze 104,8 mld dolarów. Według Kantara, wzrost tej spółki wynika z zapotrzebowania gospodarki światowej na coraz szybszą, lepszą grafikę.

