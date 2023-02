Raport: wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe może wzrosnąć o 8,7 proc. w 2023 r.

Łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe na koniec 2023 r. mogą wynieść ponad 95 mld zł, co oznaczałby wzrost rdr o 8,7 proc. we wszystkich grupach aktywów – wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu. W 2022 r. finansowanie to wyniosło ponad 88 mld, co było historycznym rekordem.

W 2022 roku firmy leasingowe udzieliły firmom łącznego finansowania w wysokości 88 116 mln zł, co w porównaniu z 2021 r. oznacza wzrost o 0,1 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek raportu "Leasing z dobrymi perspektywami", opracowanego przez Związek Polskiego Leasingu. Zaznaczono jednocześnie, że wynik ten jest rekordowy w historii polskiego leasingu.

Zgodnie z prognozami ekspertów ZPL, łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe na koniec roku 2023 mogą wynieść nawet 95 mld 135 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 8,7 proc. we wszystkich grupach aktywów.

W grupie pojazdów lekkich wzrosty mogą wynieść 10 proc., ciężkich 9,3 proc., a innych ok. 9 proc. "Maszyny i urządzenia wzrosłyby o 5,6 proc., IT o 6,7 proc., a samoloty statki i kolej o 7,9 proc.. Pozostałe ruchomości zanotowałyby 47,8 proc. wzrostu, a jedynie nieruchomości spadłyby o ponad 21 proc. rok do roku" - przekazano.

Prognoza ZLP przewiduje także wzrost finansowania leasingiem wobec finansowania pożyczką. "Z kwotą 83 252,7 mln zł przekłada się to na wzrost finansowania leasingiem o ponad 9 proc., w przypadku pożyczki po roku będzie to wzrost rzędu niecałych 6 proc." - oszacowano.

Obecnie liczba mikrofirm korzystających z usług firm leasingowych, czyli klientów o obrotach do 5 milionów zł, wynosi 48,7 proc. - poinformowano. Klienci z grupy małych firm (z obrotami do 20 mln zł) stanowią 20,4 proc, co oznacza, że łącznie mikro- i małe firmy stanowiły nieco ponad 69 proc. w strukturze klientów.

"Może się wydawać, że struktura grup klientów przesuwa się w stronę dużych i największych przedsiębiorstw. Mikro firmy straciły około 2 proc., a korporacje niemal tyle samo zyskały. Podchodzimy jednak do tego zjawiska spokojnie" - ocenił cytowany w raporcie Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu Paweł Pach.

Zgodnie z analizą, całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła na koniec grudnia 2022 roku 176,5 mld zł, czyli o 6,4 proc. więcej rok do roku. W obrębie tej kwoty 172 mld zł stanowią ruchomości, co oznacza, że wartość aktywnego portfela firm leasingowych w finansowaniu ruchomości jest wyższa niż kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki (166,1 mld) na zakup ruchomości. Firmy członkowskie ZPL w większości obsługiwały transakcje leasingowe (76,9 mld zł), a znacznie rzadziej pożyczki (11,2 mld) - przekazano.

Stwierdzono, iż wartość sfinansowanych pojazdów lekkich spadła w ciągu roku o 4,7 proc. w przypadku aut osobowych, a o 6,8 proc. przy pojazdach dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Cała grupa pojazdów lekkich straciła średnio 5 proc., porównując wyniki 2022 do 2021 roku. W strukturze przedmiotowej tej grupy samochody osobowe stanowiły 84 proc., a samochody dostawcze i ciężarowe do 3,5 t. 16 proc. - zauważono.

"W strukturze maszyn i urządzeń największą grupę (poza zbiorczą kategorią pozostałych aktywów), stanowiły maszyny rolnicze (23,9 proc.) oraz sprzęt budowlany (14,6 proc.) oraz maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (13,2 proc.). Łączna wartość sfinansowanych maszyn w minionym roku wyniosła 25 057 mln zł i jest to minimalny wzrost, o 1,2 proc., w porównaniu do 2021" - wynika z raportu.

Zgodnie z szacunkami ekspertów, w strukturze grupy pojazdów ciężarowych ponad 52 proc. finansowanych aktywów stanowiły ciągniki siodłowe. Naczepy i przyczepy osiągnęły 24 proc., pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t. 20 proc., a autobusy 4 proc.. Łączna wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych wyniosła 21 535 mln zł, co przekłada się na ponad 11-procentowy wzrost względem 2021 roku - przekazano.

