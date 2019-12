Raport: wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce może wzrosnąć w br. do ponad 25 mld zł

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2019 r. może wzrosnąć do ponad 25 mld zł – wynika z raportu firmy doradczej KPMG. Dodano, że na koniec II kw. br. wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe wynosiła ponad 2 bln zł, czyli wzrosła o 7,2 proc. wobec analogicznego okresu 2018 r.

Dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przekładają się na systematycznie rosnącą liczbę zamożnych oraz bogatych Polaków - podkreślono. "W 2018 r. liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli o miesięcznych zarobkach przekraczających 7,1 tys. złotych brutto wyniosła ponad 1,4 mln osób. Ich łączne dochody wyniosły 319 mld złotych" - napisano w czwartkowym komunikacie. Według szacunków firmy w 2019 roku liczba dobrze zarabiających osób wyniesie blisko 1,6 mln, a ich łączny dochód - o 12,6 proc.

Eksperci firmy zwrócili uwagę, że kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto - zaznaczyli eksperci KPMG. "W 2018 r. do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6 proc. rdr), a do drugiej - 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5 proc. rdr)" - napisali. Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i 93,7 mld zł.

Najszybciej procentowo rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln zł brutto rocznie. "Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż o 38,4 proc. rdr, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł" - napisano.

Na koniec II kw. 2019 r., jak dodano, całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wynosiła ponad 2 bln zł, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Stale powiększająca się grupa bogatych i bardzo bogatych Polaków napędza rynek dóbr luksusowych, którego szacunkowa wartość w 2019 roku, jak szacuje KPMG, może wynieść ponad 25 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. wobec 2018 r. "Z optymizmem można również patrzeć na prognozy dot. rynku w ciągu najbliższych 5 lat, według których w 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 mld zł" - oceniono.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce są samochody luksusowe i premium. W 2019 roku wartość tej kategorii może osiągnąć 16,3 mld zł. Kolejnym pod względem wielkości w Polsce jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów, który w bieżącym roku może wynieść 3,1 mld zł.

"Zgodnie z zakładanym prognozowanym średnim rocznym wzrostem na poziomie 4,6 proc. w latach 2019-2024, wartość luksusowej odzieży i akcesoriów w 2024 roku osiągnie prawie 4 mld zł" - wskazano. Największy udział w tym segmencie mają ubrania (63 proc.), a najwyższy wzrost osiągnął segment obuwia, powiększając się o ponad 9 proc. rdr - dodano.

Z kolei najszybciej rozwijającym się obecnie segmentem rynku dóbr luksusowych są usługi hotelarskie i SPA, które wzrosły o 11,7 proc. rdr. Według szacunków KPMG kategoria usług hotelarskich i SPA w 2024 roku może osiągnąć wartość 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 58 proc. wobec bieżącego roku.

Dynamicznie rozwijają się też segmenty luksusowych alkoholi i biżuterii (wzrosty o ok. 8-9 proc. rdr)."Nadchodzące spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na niewielki spadek wzrostu popytu, jednak dzięki rosnącej zamożności i zmianie stylu życia Polaków wydaje się, że rynek dóbr luksusowych mimo wszystko będzie rosnąć. Szacujemy, że w 2024 roku rynek dóbr luksusowych może osiągnąć wartość powyżej 38 mld zł, co stanowiłoby wzrost o 51 proc. względem 2019 r." - ocenił, cytowany w komunikacie, Tomasz Wiśniewski z KPMG w Polsce.

Zdaniem najlepiej zarabiających Polaków luksusowe produkty cechują przede wszystkim prestiż marki (66 proc.), unikalność (62 proc. wskazań) oraz jakość i niezawodność (60 proc.). Ankietowani Polacy zarabiający miesięcznie powyżej 20 tys. złotych zadeklarowali też, że w ciągu ostatniego roku kupili luksusowe perfumy (82 proc. wskazań), odzież i obuwie (71 proc.) lub biżuterię i zegarki (62 proc.). Prawie 2/3 z nich na zakup luksusowych produktów deklaruje wydatki powyżej 11 proc. swoich rocznych dochodów.

"Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, samochód można uznać za luksusowy, jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z kolei 1 m kw. luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł" - czytamy.



Zagraniczne wczasy w "luksusie" to wydatek minimum 10,6 tys. zł, a luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwojga - rzędu 4,6 tys. zł.



W przypadku elementów garderoby, według respondentów, o luksusie można mówić, jeżeli damska sukienka kosztuje minimum 3,1 tys. zł, torebka 2,8 tys. zł, a buty 2,1 tys. zł. Luksusowy męski garnitur powinien kosztować minimum 6,6 tys. zł, buty 1,9 tys. zł, a zegarek przynajmniej 7,7 tys. zł. Luksusowa kolacja dla dwóch osób w restauracji to koszt 1,9 tys. zł, a butelka luksusowego wina - 1 tys. zł.

Dane pochodzą z ankiet, które w październiku 2019 r. metodą CAWI zebrała firma Norstat. Przebadanych zostało 1549 respondentów.