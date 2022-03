Raport: wartość rynku materiałów elewacyjnych wzrosła o 34 proc. rdr

Wartość rynku materiałów elewacyjnych wzrosła w Polsce o 34 proc. rdr do 8,2 mld zł - wynika z opublikowanego we wtorek raportu. Podkreślono w nim, że tak duża skala wzrostu wynikała z gwałtownych wzrostów cen materiałów budowlanych, w tym tych używanych do wykonywania elewacji.

Z raportu firmy PMR wynika, że miniony rok był rekordowy na rynku elewacji w Polsce, zarówno pod względem ilościowym (w mkw.), jak i wartościowym (w złotych).

Według wyliczeń firmy, wartość rynku wzrosła w Polsce o 34 proc. rdr do 8,2 mld zł. Jak podkreślono, tak duża skala wzrostu wynikała z powszechnych i gwałtownych wzrostów cen materiałów budowlanych, w tym również materiałów używanych do wykonywania elewacji. "Skala wzrostu przeciętnego kosztu poszczególnych typów elewacji była zróżnicowana ze względu na rodzaj używanych w nich materiałów, niemniej jednak w każdym przypadku osiągnęła dwucyfrowe wartości rdr. W dużo mniejszym stopniu za wzrost wartości całego rynku elewacji odpowiadała natomiast skala realizowanych mkw., chociaż i tutaj miał miejsce wzrost rdr" - wskazano.

Za rekordowy poziom wielkości rynku elewacji odpowiadało budownictwo mieszkaniowe, gdzie parametry ruchu budowlanego raportowane w 2021 r. były najlepszymi statystykami, jakie zanotowano od końca lat 70-tych ubiegłego wieku.

W raporcie zaznaczono, że działalność firm z branży komplikowały w ub.r. liczne ograniczenia o charakterze podażowym, wśród których na pierwszy plan wysuwała się nieprzewidywalność po stronie kosztowej i szeroko rozumiana niestabilność rynku. Sytuacja ta w połączeniu z utrzymującym się bardzo wysokim popytem wymuszała na uczestnikach rynku podejmowanie szeregu działań dostosowawczych, nieobserwowanych od wielu lat, np. kupowania materiałów na zapas - zauważono.

