Raport: większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe

W pierwszej połowie br. popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce wyniósł 3,8 mln mkw., o 12 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok temu - wynika z raportu Cushman and Wakefield. W porównaniu z pierwszą połową pandemicznego 2020 r. zapotrzebowanie wzrosło o 70 proc.

W pierwszej połowie br. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce wyniósł 3,8 mln mkw. W samym drugim kwartale wynajęto 2,2 mln mkw.

W drugim kwartale ukończono budowę prawie 1,15 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego w czerwcu niewynajęte było ok. 250 tys. mkw. Wskaźnik pustostanów w Polsce utrzymał się na rekordowo niskim poziomie 3,3 proc., co przekłada się na 867 tys. mkw. dostępnej do wynajęcia powierzchni pod koniec czerwca bieżącego roku, 38 proc. mniej niż rok wcześniej. Wyraźny spadek pustostanów odnotowano na Śląsku (o ok. 86 tys. mkw.), natomiast wzrost zaobserwowano na rynkach łódzkim (o 77 tys. mkw.) i zachodniopomorskim (o 67 tys. mkw.).

Jak podkreślił Damian Kołata z Cushman and Wakefield, rynek magazynowy nadal rozwija się dynamicznie. "Wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe generuje branża logistyczna i dystrybucyjno-handlowa. Widzimy także wzrost aktywności firm produkcyjnych, który wynika z chęci zabezpieczenia dostaw m.in. części i komponentów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej. Widoczny jest również dalszy rozwój branży e-commerce i kurierskiej, czego przykładem były liczne duże transakcje zawierane w pierwszym półroczu, z których każda przewyższyła 50 tys. mkw" - wskazał Kołata.

W drugim kwartale br. deweloperzy rozpoczęli realizację ok. 800 tys. mkw., co stanowi spadek o 46 proc. w porównaniu do średniej z czterech poprzednich kwartałów (tj. od II kw. 2021 do I kw. 2022). "Być może jest to chwilowe ograniczenie aktywności deweloperskiej, jednakże jeśli potrwa ono dłużej, to widoczny obecnie stan niedoborów powierzchni magazynowej na niektórych rynkach regionalnych utrzyma się również w 2023 roku" - ocenił Adrian Semaan z Cushman and Wakefield.

Z raportu wynika, że niski poziom pustostanów i wzrost kosztów realizacji nowych projektów deweloperskich spowodowały wyraźny wzrost czynszów za powierzchnie magazynowe w pierwszej połowie 2022 roku. Największe wzrosty odnotowane zostały na rynku krakowskim i trójmiejskim - nawet o 1 euro w ujęciu rok do roku. Rynki te charakteryzuje niski wskaźnik pustostanów, a także nierównowaga pomiędzy popytem a planowaną podażą - stwierdzono.

Zaznaczono też, że pomimo wybuchu wojny w Ukrainie drugi kwartał tego roku był najlepszy w historii pod względem wolumenu transakcyjnego, osiągając poziom 510 mln euro.

"Rosnące koszty finansowania bezpośrednio związane z podwyższonymi stopami procentowymi w Europie przekładają się na wyceny nieruchomości, natomiast nie wpływają na postrzeganie logistyki jako pożądanego produktu inwestycyjnego. Po niepewnych miesiącach marzec-czerwiec w związku z wojną w Ukrainie, kolejne miesiące przyniosły wyższą aktywność inwestycyjną, dodatkowo wzmacnianą dużymi wzrostami czynszów w projektach magazynowych" - skomentował Paweł Partyka z Cushman and Wakefield.

Zdaniem autorów raportu długoterminowe perspektywy dla sektora pozostają korzystne. "Dane dotyczące banku gruntów inwestycyjnych wskazują na potencjał rynku wynoszący ponad 20 mln mkw. powierzchni przemysłowej możliwej do wybudowania w perspektywie kolejnych kilku lat" - stwierdził Kołata.

