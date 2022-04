Raport: większość Polaków obawia się dalszych podwyżek cen żywności

Dalszych podwyżek cen żywności obawia się 76 proc. konsumentów; głównym kryterium wyboru produktów spożywczych dla 41 proc. Polaków jest niska cena - wynika z raportu firmy badawczej GfK. Dodano, że inflacja oraz wybuch wojny w Ukrainie zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków.

"Inflacja oraz wybuch wojny w Ukrainie zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków. Aż 76 proc. konsumentów obawia się dalszych podwyżek cen żywności. W efekcie głównym kryterium wyboru produktów spożywczych dla 41 proc. Polaków jest niska cena" - napisano we wtorkowym komunikacie do raportu "Current Consumer Mood", zrealizowanego przez GfK w marcu 2022 roku.

"Jeszcze w październiku ubiegłego roku po najtańsze produkty sięgał co trzeci konsument. Obecnie ten czynnik wzrósł o 8 pkt proc. To znacząca zmiana w trendach konsumenckich, która wynika z obecnej sytuacji gospodarczej ale także niepewności co do przyszłości" - uważa Dominika Grusznic-Drobińska z GfK.

Z danych GfK wynika, że w związku z obserwowanym spadkiem nastrojów konsumenckich, nabywcy w coraz mniejszym stopniu wspierają polską i lokalną gospodarkę. Obecnie tym kryterium przy wyborze żywności kieruje się 30 proc. Polaków. Z kolei co piąty konsument zwraca uwagę na lokalne pochodzenie produktów, co oznacza spadek o 13 pkt proc. w porównaniu do października 2021 roku, kiedy było to najważniejszym czynnikiem podczas zakupów.

Zgodnie z badaniem "Current Consumer Mood" zmalała również popularność produktów, ekologicznych czy organicznych.

"W ostatnich latach Polacy coraz bardziej dbali o zdrową i zbilansowaną dietę, a trendy eko wyraźnie zyskiwały na popularności. Jednak wraz z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej uważniej oglądamy każdą złotówkę. W efekcie na przestrzeni 5 miesięcy kryteria takie jak eko i bio, straciły na popularności aż o 12 pkt proc." - zwraca uwagę Grusznic-Drobińska.

