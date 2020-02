Raport: wynajem długoterminowy aut wzrósł w 2019 r. o ponad 10 proc.

Wynajem długoterminowy aut w 2019 r. wzrósł ponad 10 proc. w ujęciu rocznym - wynika z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wskazano, że zmniejszył się o 1,6 proc. udział firm w rynku wynajmu długoterminowego - wyniósł on 70,7 proc.

Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), liczba nowych aut osobowych zakupionych w polskich salonach na potrzeby wynajmu długoterminowego była w ub. roku większa o 6,1 proc., niż rok wcześniej.

Dla porównania, całkowita sprzedaż aut do firm w tym czasie, uwzględniająca wszystkie rodzaje finansowania, urosła o 2,1 proc. rok do roku, a w przypadku klasycznego leasingu finansowego, kredytu i zakupu ze środków własnych liczonych łącznie, wzrost był jeszcze mniejszy i wyniósł 1 proc. rok do roku.

Jak podał Związek, biorąc pod uwagę zakupy dokonane zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne, w ubiegłym roku z salonów wyjechało o 23,6 tys. (4,4 proc.) więcej nowych samochodów osobowych, aniżeli rok wcześniej - łącznie ponad 555 tys.

"Podobnie jak w poprzednich latach, nabywcami większości z nich (prawie 393 tys. aut) byli klienci instytucjonalni (firmy), którzy odpowiadali za ponad 2/3 (niespełna 71 proc.) całkowitej sprzedaży. Udział firm w tym zakresie zmniejszył się jednak w ciągu roku o 1,6 proc., co jest zjawiskiem nienotowanym na polskim rynku w ostatnich latach" - czytamy w raporcie.

W ocenie prezesa PZWLP Grzegorza Szymańskiego, większa o ponad 10 proc. liczba nowych aut osobowych kupionych przez osoby prywatne to bardzo pozytywne zjawisko. Dodał, że w zeszłym roku Polacy w przypadku podejmowania decyzji o zakupie auta, coraz chętniej wybierali samochody nowe, przeciwstawiając je używanym autom zza granicy. "Decydując się już na samochód z drugiej ręki, chętniej niż do tej pory korzystali z oferty krajowych pojazdów używanych" - wskazał Szymański.

Z raportu wynika ponadto, że przez niemalże cały miniony rok rynek sprzedaży nowych aut do firm był na zbliżonym poziomie do tego z 2018 r., a niekiedy występowały nawet spadki. "Wyróżniającą się pod tym względem formą finansowania aut przez przedsiębiorców był wynajem długoterminowy, który w pierwszych trzech kwartałach roku osiągał wzrost liczby nowych kupowanych samochodów osobowych, mieszczący się w zakresie od 3,1 proc. do 3,7 proc. rok do roku" - wskazano.

Podano, że sprzedaż aut do firm przyśpieszył dopiero w ostatnim, czwartym kwartale roku 2019, przy czym przyśpieszenie to nie dotyczyło w równym stopniu każdego z rodzajów finansowania samochodów służbowych. Wskazano, że najszybciej w czwartym kwartale, podobnie jak i kwartałach wcześniejszych, rozwijał się wynajem długoterminowy aut, notując aż 13,1 proc. wzrost liczby nowych zakupionych samochodów osobowych w porównaniu z tym samym okresem 2018 r.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 20 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 70 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz firmy Rent a Car.