Raport: wzrost inwestycji zapisany w KPO oznaczałby wejście Polski do czołówki UE

Realizacja zapisanego w Krajowym Planie Odbudowy wzrostu stopy inwestycji do 25 proc. PKB w 2030 r. oznaczałaby, że w dekadę Polska na tle UE przeskoczy z grupy 5 krajów o najniższej stopie inwestycji do top-5 - wskazuje w raporcie firma Deloitte.

Jak wskazuje Deloitte, w Polsce za niską stopą inwestycji stoi przede wszystkim mały sektor przedsiębiorstw i nadreprezentacja mikroprzedsiębiorstw, których stopa inwestycji jest wyraźnie niższa. Istotny wzrost stopy inwestycji w skali kraju wymaga przepływu pracowników z najmniejszych firm do rosnących, większych. Oznacza to konieczność pogodzenia się z zamknięciem mniej wydajnych podmiotów, dlatego istotnym wyzwaniem jest, by środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nie poszły na konserwację obecnej struktury gospodarki.

W raporcie czytamy, że realizacja Krajowego Planu Odbudowy ma sprawić, że PKB na mieszkańca Polski, która po uwzględnieniu różnic w sile nabywczej obecnie wynosi 72 proc średniej unijnej, do 2030 roku osiągnie poziom 95 proc.

"Docelowy poziom PKB można traktować jako poziom ambicji, ale służyć temu mają łatwiejszy do oceny wzrost stopy inwestycji do 25 proc. PKB i stopy zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat do 77,3 proc." - informuje Deloitte.

Jak wskazano w raporcie, pomimo poprawy w ostatnich latach stopa zatrudnienia w Polsce wciąż jest poniżej unijnej średniej, natomiast cel stawiany w KPO obecnie oznaczałby drugą najwyższą stopę zatrudnienia w UE. W warunkach starzenia się społeczeństwa trudno będzie uzyskać tak dobry wynik bez aktywizacji zawodowej osób starszych - i choć w KPO jest mowa o działaniach na to nakierowanych, to pominięty jest temat wieku emerytalnego, w szczególności kobiet.

"Tymczasem w Holandii, gdzie aktywność zawodowa jest najwyższa, wśród kobiet w wieku 60-64 lata pracuje 51,3 proc. kobiet wobec 19,9 proc. w Polsce. Wiek emerytalny dla kobiet w Holandii wynosi 67 lat i ma być stopniowo podnoszony wraz z rosnącą długością życia" - napisano.

Według Deloitte w planie brakuje rzetelnej oceny skutków regulacji. Jest tylko adnotacja, że wpływ planowanych interwencji na wzmocnienie odporności gospodarki i poziom inwestycji zostanie dodany po przeprowadzeniu analizy wpływu. Oznacza to, że selekcja programów została dokonana przed analizą wpływu.

Celem KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie. KPO składa się z pięciu komponentów: komponent A to "Odporność i konkurencyjność gospodarki", komponent B to "Zielona Energia i zmniejszenie energochłonności", komponent C to "Transformacja Cyfrowa", komponent D to "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", komponent E to "Zielona inteligentna mobilność".

Łącznie w ramach KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro.

