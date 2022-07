Raport: zaległości producentów lodów wobec dostawców i banków stopniały do 4,3 mln zł

Polski rynek lodów jest odporny na perturbacje; od pierwszego lockdownu zaległości producentów lodów dot. terminowych płatności wobec dostawców i banków spadły do 4,3 mln zł - podał BIG InfoMonitor. Wraz z przeciągającą się pandemią przybyło amatorów mrożonych deserów - dodał.

Według informacji z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, producenci lodów od pierwszego lockdownu do dziś zmniejszyli swoje zaległości prawie o połowę, do 4,3 mln zł, i to w czasie, gdy długi całego przemysłu spożywczego mocno rosły. Dług branży na rzecz dostawców spadły o

Dodano, że z rejestru BIG ubyło ponad 1 mln zł długów na rzecz dostawców, a z BIK ponad 3 mln zł kredytów opóźnianych w spłacie o minimum 30 dni. Liczba dłużników pozostała jednak niemal taka sama, bo nieuregulowane należności miało 71 firm.

"Na tle producentów artykułów spożywczych, których zaległości, od maja zeszłego roku do maja tego roku, podwyższyły się o jedną trzecią, do ponad 1,9 mld zł, sytuacja producentów lodów przedstawia się wyjątkowo dobrze" - poinformował prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w informacji.

Jego zdaniem polski rynek lodów jest w miarę odporny na perturbacje. Wyjaśnił, że charakteryzuje się stałą, dość wysoką dynamiką rozwoju; idzie za tym też solidność płatnicza.

"W marcu 2020 r., w czasie pierwszego lockdownu, 72 firmy (aktywne, zawieszone i zamknięte) miały nieopłacone zobowiązania i faktury na łączną kwotę blisko 7,7 mln zł. Z tego 1,5 mln zł stanowiły zgłoszone do rejestru nieopłacone faktury, a prawie 6,2 mln zł opóźnione o ponad 30 dni kredyty" - poinformował Sławomir Grzelczak. Przyznał, że po kilkunastu miesiącach mierzenia się z koronawirusem, wzrosła głównie wartość nieuregulowanych faktur zgłoszonych przez wierzycieli do BIG. "W rezultacie zadłużenie producentów lodów wzrosło do blisko 8,7 mln zł, mimo że niesolidnych dłużników nadal było ok. 70" - stwierdził.

Z informacji wynika, że szczególnie pierwszy rok covidowych ograniczeń wpłynął negatywnie na ten biznes, ponieważ gros czasu nie funkcjonowały lodziarnie i kawiarnie. Dodatkowo o 20 proc. r/r. spadła też sprzedaż "lodów impulsowych": na patyku, w kubeczku lub rożku, stanowiących sporą część obrotów małych sklepów.

Zwrócono uwagę, że dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK dowodzą, że rodzimi wytwórcy lodów "całkiem nieźle poradzili sobie w czasie pandemii, choć łatwo nie było". Udział w sukcesie rodzimych producentów lodów mieli również konsumenci z innych krajów - dodano.

BIG InfoMinitor podał, że w pierwszych czterech miesiącach ubiegłego roku dynamika wzrostu eksportu przewyższała tę z lat ubiegłych i wyniosła 44 proc. rok do roku. Analitycy PIE i GUS wskazali, że wartość sprzedaży lodów za granicą w tym okresie wyniosła 88 mln euro.

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, w 2021 r. udział Polski w światowym eksporcie lodów wyniósł 5 proc., co dało nam 7. miejsce, a w UE 5.

Wskazano również, że wraz z przeciągającą się pandemią amatorów mrożonych deserów przybyło, bo z kolei badanie zrealizowane dla BIG InfoMonitor pokazuje, że aż 14 proc. dorosłego społeczeństwa odreagowuje stres związany z COVID-19, inflacją i koniecznością cięcia wydatków, jedząc więcej słodyczy i lodów. W badaniu zwrócono uwagę, że jest to trzecia pod względem popularności "metoda" na kłopoty.

BIG InfoMonitor podał też prognozy dotyczące tego, co dalej z mrożonymi deserami w czasach, gdy spora część społeczeństwa liczy się z każdą złotówką.

"Eksperci szacują, że ich cena w porównaniu z poprzednim sezonem wzrosła o ok. 14 proc., więc niemało, ale masa rzeczy zdrożała jeszcze bardziej. Niestety, wiele wskazuje też, że ze względu na drożyznę i wynikające z tego różnego rodzaju kłopoty finansowe, nie zabraknie powodów do pocieszania się. A zdaniem 14 proc. rodaków, lody świetnie się w tej roli sprawdzają" - podaje Quality Watch w badaniu "Ograniczanie wydatków", zrealizowanym dla BIG InfoMonitor.

Lody to jeden z ulubionych deserów Polaków. "Jak wynika z badań zleconych przed pandemią przez firmę LOTTE, chętnie sięga po nie prawie każdy z nas, a rocznie potrafimy zjeść ich ponad 5 kg, przy czym dla niemal 70 proc. ankietowanych nie ma znaczenia ani pora roku, ani temperatura za oknem - jedzą lody przez cały rok" - podkreślono w badaniu BIG InfoMonitora.

BIG InfoMonitor to działające od 2004 r. Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

