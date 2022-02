Raporty ESG - wkrótce nowa normalność w firmach

Raportowanie ESG i wprowadzanie zmian mających wpływ również na środowisko to zdaniem - prelegentów debaty „ESG – nowe ramy strategii biznesowych” podczas EEC Trends - nowa normalność.

Pandemia katalizatorem

Kazimierz Rajczyk podał w czasie dyskusji, że sektor bankowy ma szeroki wachlarz argumentów, które może w związku z ESG zastosować.- To są - z jednej strony - działania ograniczające, a z drugiej - wspierające. W ramach działań wspierających można wskazać kredyty połączone ze zrównoważonym rozwojem. Pierwszą dużą grupą korzystającą z takiego finansowania była grupa Philips, gdzie miliard euro finansowania udzieliło konsorcjum 16 banków i marża była powiązana z ratingiem ESG audytowanym przez niezależną firmę – mówił Rajczyk.Dawid Jakubowicz uważa, że perspektywa kilku lat sprawiła, że również w Polsce uwypuklił się trend tzw. zielonych kredytów.- Takich finansowań mieliśmy tylko w naszej grupie w ubiegłym roku ponad 320, a rok temu - 140, jeśli mowa o kredytach zielonych czy związanych ze zrównoważonym rozwojem. To pokazuje, jaka jest dynamika, że my w tę stronę przekładamy ciężar zainteresowania. Pracujemy również nad doradztwem, jak zbudować taki kredyt, jak powiązać biznes ze zrównoważonym rozwojem – uzupełniał dyrektor zarządzający w ING Banku Śląskim.Katalizatorem zmian w kwestii raportowania ESG była przede wszystkim pandemia, o czym mówili prelegenci podczas debaty.- Jednym z katalizatorów tej zmiany, przyspieszenia działań przedsiębiorstw, zdecydowanie jest sytuacja pandemiczna, w której ciągle jesteśmy. Coraz więcej liderów biznesu zadaje sobie pytania, czemu nasza działalność ma służyć, w jaki sposób tworzyć warunki, aby działalność była możliwa do zrealizowania w długim terminie. Zastanawiają się nad nadrzędnym celem swoich przedsiębiorstw - komentował Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG z firmy Żabka Polska.- Bez agendy ESG nie ma mowy o tworzeniu długoterminowej wartości organizacji, zarówno tej finansowej, jak i pozafinansowej – dodał Piotr Rudzki.Z kolei Piotr Rowiński, partner w PwC i lider zespołu GRC na region CEE, zwrócił uwagę na problem polegający na tym, że wiele firm traktuje raportowanie ESG jako modę, chcąc szybko przedstawić jakieś tezy bez faktycznego przemyślenia ich i wdrożenia w firmie.- Problemem jest traktowanie tematu raportowania ESG płytko. Raport nie jest wartością samą w sobie; wartością jest to, co robimy i dokąd zmierzamy, a raport jest na końcu tego procesu... Każda organizacja powinna zdefiniować, co dla niej jest najważniejsze – mówił Piotr Rowiński z PwC.Na pytanie, czy w trudnych czasach jest miejsce na zajmowanie się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, lider zespołu GRC w PwC zauważył na przekór, że w dobrych czasach robimy się leniwi.- Myślę, że teraz jest najlepszy czas, żeby zebrać się w sobie i zainwestować w przyszłość naszą, ale też naszych dzieci i wnuków - wskazał.