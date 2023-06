Ratowanie liry i ograniczenie inflacji prezydent Turcji oddał w ręce kobiety

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan mianował dekretem nowego szefa Tureckiego Banku Centralnego. Od dziś na czele tej instytucji stanęła pierwsza w historii kobieta - Hafize Gaye Erkan. Jej głównym zadaniem będzie zahamowanie gwałtownego spadku wartości tureckiej liry.

Sytuacja walutowa i gospodarcza w Turcji staje się coraz bardziej dramatyczna. Po wyborze na kolejną kadencję dotychczasowego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana rynki finansowe doszły do przekonania, że w najbliższym okresie nie będą podejmowane żadne znaczące działania na rzecz ograniczenia inflacji.

Doprowadziło to do gwałtownej przeceny wartości tureckiej liry, która w ciągu zaledwie kilku dni straciła na wartości do dolara amerykańskiego i euro prawie 9 procent. Problemem jest także ogromny poziom zadłużenia publicznego oraz przedsiębiorstw denominowany w walutach wymienialnych. Szacuje się, że jest to nawet 100 miliardów dolarów.

Turecki Bank Centralny - polityka niskich stóp przy bardzo wysokiej inflacji

Dotychczas Turecki Bank Centralny prowadził unikatową w skali świata politykę polegającą na utrzymywaniu bardzo niskich stóp procentowych w relacji do inflacji. W maju, według oficjalnych danych rządowych, inflacja wyniosła 39,6 procent, a główna stopa refinansowa była na poziomie 8,5 procent.

W minioną niedzielę został zaprzysiężony nowy rząd po wyborach parlamentarnych. Na czele resortu gospodarki stanął Mehmet Simsela, który jest zwolennikiem powrotu do racjonalnych działań mających na celu odbudowę tureckiej gospodarki. To oznacza przede wszystkim ograniczenie dopłat do podstawowych artykułów spożywczych, a także częściowe uwolnienie cen energii elektrycznej.

W tych działaniach reformatorskich zostanie wsparty przez nową szefową Tureckiego Banku Centralnego. Na mocy prezydenckiego dekretu na to stanowisko została powołana pierwsza w historii kobieta - Hafize Gaye Erkan. Jej najważniejszym celem ma być powstrzymanie osłabienia tureckiej liry i niedopuszczenie do ponownego wybuchu niekontrolowanej inflacji.

Czy pierwsza w historii kobieta na czele Tureckiego Banku Centralnego obroni lirę?

Hafize Gaye Erkan pracowała wcześniej przez wiele lat w amerykańskich bankach, między innymi w Goldman Sachs i First Republik Bank, a na Uniwersytecie Princeton obrobiła pracę doktorską. Jest osobą szanowaną i uznawaną za samodzielną w podejmowaniu decyzji.

Rynki finansowe będą czekać do 22 czerwca tego roku, kiedy to Turecki Bank Centralny ogłosi decyzję w sprawie poziomu stóp procentowych. Oczekuje się podwyżki.

Decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych zapadanie 22 czerwca tego roku

W dzisiejszych notowaniach walutowych za jednego dolara trzeba zapłacić 23,50 liry, a za jedno euro 25,30 liry. To oznacza kolejny spadek wartości tureckiej waluty w stosunku do zamknięcia notowań z czwartku.

