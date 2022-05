Raty kredytów znowu mocno wzrosną. RPP podniosła stopy

Po raz kolejny stopy procentowe idą w górę. Główna stopa NBP wzrośnie do 5,25 proc., a więc o 75 punktów bazowych (0,75 pkt. proc.) – wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej podjętej na czwartkowym posiedzeniu.

To ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Oprocentowanie w NBP jest najwyższe od 2008 roku.

Zdaniem ekonomistów, to nie koniec podwyżek, z tymi będziemy mieli do czynienia jeszcze kilka miesięcy.

Władze monetarne wciąż walczą z inflacją, która według wstępnych szacunków głównego urzędu statystycznego w kwietniu osiągnęła 12,3 proc., czyli poziom najwyższy od ponad dwudziestu lat. w kwietniu ceny żywności poszły w górę o 12,7 proc., a nośników energii o 27,3 proc.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25 proc. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

stopa lombardowa 5,75%;

stopa depozytowa 4,75%;

stopa redyskontowa weksli 5,30%;

stopa dyskontowa weksli 5,35%.

Jak tłumaczy w komunikacie Narodowy Bank Polski po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, wysokie ceny surowców oraz przedłużające się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży i transporcie międzynarodowym pozostają głównym źródłem wzrostu dynamiki cen. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa. Jednocześnie wyraźnie podwyższane są prognozy inflacji na najbliższe kwartały.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

"Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych. Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę" - czytamy w komunikacie NBP.

Analitycy i obserwatorzy rynku prognozowali bardzie zdecydowaną podwyżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych.

Od piątku 6 maja referencyjna stopa NBP wyniesie 5,25 proc. To najwięcej od grudnia 2008 r.

Problem dla spłacających kredyty

Kolejna, ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych, będzie bolesna dla spłacających kredyty.

Jak mocno wzrosną ich raty wylicza Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Dla przykładu rata kredytu udzielonego w październiku 2021 r. na kwotę 300 000 zł na 25 lat początkowo wynosiła 1 440 zł. Przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M będzie to 2506 zł. To efekt tego, że stawka WIBOR 3M wynosi już 6,14 proc.

- Niestety wiele wskazuje na to, że to nie koniec i stopy dalej będą rosły. Notowania kontraktów terminowych sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść 7,6 proc.. W takim przypadku rata wspomnianego kredytu wyniosłaby 2806 zł - pisze w komentarzu analityk.

