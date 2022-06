RCB: Alert dla czterech województw o zmianie od poniedziałku standardu nadawania TV naziemnej

RCB wydało w sobotę alert dla mieszkańców województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z przypomnieniem o zmianie od poniedziałku, 27 czerwca, standardu nadawania TV naziemnej.

Alert RCB został wysłany do mieszkańców z informacją, że 27 czerwca br. nastąpi zmiana standardu nadawania TV naziemnej. "Sprawdź czy twój telewizor działa w nowym systemie" - podkreślono w wiadomości.

Poniedziałkowa zmiana będzie ostatnim etapem trwającego od końca marca procesu, w którego efekcie widzowie zyskują dostęp do lepszej jakości obrazu i dźwięku, a niebawem - hybrydowych usług i większej liczby programów - przypomniał Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający firmy z sektora cyfrowego i nowych technologii - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.

Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - objął województwa dolnośląskie i lubuskie. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Trzeci - od 23 maja 2022 r. zrealizowano w łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpacki, śląskim i w świętokrzyskim.

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę i prowadzeniem przez agresora działań dezinformacyjnych minister spraw wewnętrznych i administracji zawnioskował do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z apelem o opóźnienie do końca 2023 r. procesu zmiany standardu nadawania w przypadku Multipleksu MUX-3, który emituje kanały TVP. UKE przychylił się do wniosku.

