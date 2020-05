RDI: współpraca z platformami strumieniowymi drogą poprawy wizerunku Polski

Sposobem trwałej zmiany wizerunku Polski, jest dostarczenie platformom strumieniowym własnych, wysokiej jakości produkcji historycznych, współpraca, a nie walka sądowa - wynika z opublikowanego w środę raportu Reduty Dobrego Imienia.

"Możliwości przeciwdziałania zniesławieniom na platformach streamingowych typu Netflix" to tytuł raportu opublikowanego w środę przez Redutę Dobrego Imienia (RDI).

Zdaniem Macieja Świrskiego prezesa RDI, z zawartych w raporcie analiz prawnych wynika, że na terenie Stanów Zjednoczonych, "zastosowanie radykalnych form protestu przeciwko treściom obrażającym Polaków, a mianowicie pozwów sądowych, ma małe szanse na sukces. A wejście na drogę sądową i w efekcie w otwarty konflikt z producentami z Hollywood jest wizerunkowo dla Polski niekorzystne i kontrproduktywne" - mówił Świrski cytowany w raporcie. Dlatego autorzy raportu szukali innych rozwiązań gwarantujące skuteczne i trwałe usunięcie przekazów przedstawiających Polskę w niekorzystnym świetle.

"Platforma streamingowa to medium internetowe, które korzystając z rewolucyjnych technologii, umożliwia, na niespotykaną dotąd skalę, dostęp do treści video. Gwałtowny rozwój tej branży napędza potrzeba natychmiastowego dzielenia się wydarzeniami z jak największą liczbą osób. Sprzyjają temu ogólnodostępne środki techniczne. Przyszłość środków masowego przekazu będzie należała do globalnych przedsiębiorstw zajmujących się transmisją strumieniową, które w większości przypadków będą poza zasięgiem wpływu rządów i będą coraz mocniej ingerować w życie każdego, kto ma dostęp do Internetu" - przypominają autorzy raportu.

Ich zdaniem rozwój streamingu to poważne wyzwanie dla Polski, która musi przygotować się na zmiany jakościowe i technologiczne, zwłaszcza, że będą one miały coraz większy wpływ na życie młodych pokoleń. "Dlatego przekazywanie polskiego kodu kulturowego następnym generacjom, z wykorzystaniem najnowocześniejszych mediów streamingowych, jest nie tylko istotne, ale staje się coraz pilniejsze" - podkreślają autorzy raportu.

70-stronnicowy dokument zawiera m.in. analizę pięciu największych na świecie platform streamingowych: Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu, Disney+ pod kątem występowania "wadliwych kodów pamięci przekłamań na temat historii Polski". Przeanalizowano łącznie 557 filmów fabularnych i 47 dokumentalnych. Zdaniem tworzących raport ekspertów, za szkodliwe stwierdzenia i przesłania w analizowanych produkcjach, odpowiedzialność spada przede wszystkim na twórców filmów: producentów, reżyserów, scenarzystów i dokumentalistów zbierających materiały.

Autorzy raportu analizowali też biznes streamingowy dostrzegając jego potencjał i możliwości wpływu w kontekście polskich zamiarów i realizacji filmów historycznych. Eksperci wskazują też na zagrożenia: ich zdaniem przekaz medialny będzie podlegał coraz głębszej personifikacji, co - w powiązaniu z mediami społecznościowymi -przyczyni się do pogłębienia zjawiska tzw. baniek informacyjnych.

"Już nie tylko grupy i społeczności będą w nich tkwić, ale poszczególni ludzie, oglądający zindywidualizowane historie, dostarczane im na ekrany przez dostawców treści. Zagrożenia, jakie wtedy powstaną, będą olbrzymie, szczególnie dla narodów niemających globalnych wpływów i których języki nie są powszechnie znane. Tego rodzaju technologie grożą rozpadem wspólnoty kulturowej, nieuniknionym spłyceniem intelektualnym przekazywanych treści i ich globalną cenzurą, tym razem już, poza jakąkolwiek kontrolą państw narodowych. Bez wątpienia, Polska także musi sprostać temu wyzwaniu, zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. W przeciwnym wypadku, czego początki są już dostrzegalne, może nastąpić zanik przekazywania polskiego kodu kulturowego" - podkreślają autorzy raportu.

W rekomendacji RDI, jedyna droga skutecznego wpływu na platformy streamingowe, to nawiązanie relacji z osobami, które zarządzają w nich treściami. "Tylko osobiste kontakty, mogą umożliwić większy niż do tej pory dostęp polskiej oferty programowej. Niemniej oferowane produkcje historyczne muszą mieć rzeczywiście hollywoodzką jakość. Polska musi się także przygotować na nadchodzące nowe zmiany jakościowe i technologiczne w przemyśle streamingowym. Będzie to miało olbrzymi wpływ na życie młodego pokolenia" - dodają autorzy raportu.

"Od utraty polskiej tożsamości dzieli nas tylko jedno pokolenie - to właśnie, któremu tej tożsamości nie przekażemy. Platformy streamingowe są zatem, z jednej strony szansą rozprzestrzeniania polskich treści, a z drugiej - zagrożeniem" - podsumowuje Maciej Świrski prezes Reduty Dobrego Imienia.