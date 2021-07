RDOŚ: nie niszczmy gniazd ptaków podczas letnich remontów

Nie niszczmy gniazd ptaków podczas remontów i ocieplania budynków – apeluje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach przypominając, że ptaki często gnieżdżą się w szczelinach budynków, otworach wentylacyjnych lub stropodachach.

"Prowadzenie prac w okresie lęgowym często prowadzi do śmierci zwierząt, zarówno piskląt, jak i dorosłych osobników. Zdarza się, że dostęp do gniazd jest zamurowywany, przez co giną nie tylko pisklęta, ale również ich rodzice, próbujący za wszelką cenę dostać się do młodych" - powiedział w środę rzecznik RDOŚ Łukasz Zych.

Ofiarami niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych często są jerzyki, wróble, gołębie miejskie, kawki, jaskółki oknówki, a nawet pustułki. Miejsca ich gniazdowania są szczególnie chronione w sezonie lęgowym, który przypada właśnie teraz.

Jeśli prace budowlane wiążą się z niszczeniem siedlisk gatunków chronionych, wówczas konieczne jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Prowadzenie prac bez tej zgody jest złamaniem przepisów i wiąże się z koniecznością ich wstrzymania oraz możliwością poniesienia kary grzywny lub aresztu. W zezwoleniach tych zawsze określone zostają sposoby zabezpieczenia siedlisk tak, by w wyniku prowadzonych prac zwierzęta nie ucierpiały.

"Niestety, mimo wielu apeli przyrodników i ornitologów, ciągle otrzymujemy zgłoszenia niszczenia ptasich gniazd. Jedyne, co możemy zrobić, to zgłosić sprawę na policję i współpracować z nią w celu wyjaśnienia danego przypadku" - przyznaje Łukasz Zych.

RDOŚ apeluje więc do zarządców budynków i firm wykonujących remonty o szczególną ostrożność i podejmowanie działań wyłącznie zgodnych z prawem oraz o odpowiednie przygotowanie i prowadzenie inwestycji, do ornitologów - o właściwy nadzór nad prowadzonymi pracami, a do mieszkańców - aby zgłaszali sprawy niszczenia ptasich siedlisk bezpośrednio na policję lub straż miejską, bo ich funkcjonariusze mogą zareagować najszybciej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl