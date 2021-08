RDS: partnerzy społeczni przedstawili pierwsze uwagi nt. zmian podatkowych z Polskiego Ładu

Podczas poniedziałkowego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego strona społeczna przedstawiła pierwsze uwagi na temat zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zarówno związkowcy, jak i pracodawcy chcą więcej informacji o tym, na co zostaną wydane dodatkowe środki, jakie trafią do służby zdrowia – wynika z informacji zebranych przez PAP.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Jego tematem, jak wynika z porządku obrad, była przedstawiona przez Ministerstwo Finansów informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw.

"Trwają konsultacje społeczne projektu i Rada Dialogu Społecznego jest stroną tych konsultacji" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa MF Iwona Prószyńska.

W trakcie RDS swoje uwagi do zmian podatkowych przedstawił NSZZ "Solidarność".

"Jesteśmy pozytywnie nastawieni do podwyżki kwoty wolnej do 30 tys. zł, jednak zwracamy uwagę, że brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dość wyraźnie zmniejsza znaczenie podwyżki kwoty wolnej. Poza tym liczymy na dokładniejsze informacje o tym, na co mają zostać przeznaczone środki, które wskutek zmian w podatkach pojawią się w służbie zdrowia. Informacje, że pójdą one na profilaktykę dla osób 40+ czy sfinansują zdjęcie limitów z wizyt u specjalistów to za mało" - powiedział PAP Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Dodał, że "Solidarność" chciałaby większej aktywności służb publicznych w kwestii szkoleń i przekwalifikowania w kontekście ulg na robotyzację czy zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. Związek też postuluje wprowadzenie odliczenia składki związkowej od podatku tak, jak jest to u pracodawców.

"Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak proponowane zmiany podatkowe wpłyną na ulgę rodzinną, bo pojawiły się sygnały, że może być ona zagrożona" - powiedział Lewandowski.

Dodał także, że związkowych popierają przepisy, których celem jest walka z nielegalnym zatrudnieniem oraz tzw. płaceniem pod stołem części pensji. Według propozycji MF, po zmianach to pracodawca będzie musiał w całości sfinansować składki ubezpieczeniowe oraz podatek od nielegalnie wypłaconego wynagrodzenia.

Marek Lewandowski zastrzegł, że podczas poniedziałkowego posiedzenia plenarnego RDS zostały przedstawione wstępne uwagi, bo na pełną opinię o projektowanych zmianach organizacje społeczne mają czas do końca sierpnia.

Z kolei przedstawiciele pracodawców - jak poinformowała Konfederacja Lewiatan w komunikacie - zwracali uwagę, że "planowane zmiany mają na celu zwiększenie redystrybucji od przedsiębiorców i najwyżej wykwalifikowanych pracowników do osób najsłabiej uposażonych oraz emerytów, rencistów".

"Organizacje przedsiębiorców podkreślały, że nie jest prawdą, że Polski Ład to historyczna obniżka podatków, ponieważ podniesienie kwoty wolnej od podatku nie oznacza zwolnienia z podatku wynagrodzeń do kwoty 30 tys. zł, a jedynie jego obniżenie do 9 proc., czyli do poziomu nie podlegającej odliczeniu składki zdrowotnej. Bez wątpienia na proponowanych zmianach stracą przedsiębiorcy, dla zdecydowanej większości z nich Polski Ład to podwyżka podatku o 9 proc. - powiedział cytowany w komunikacie Lewiatana Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i ekspert tej organizacji.

W komunikacie Lewiatana napisano także, że "partnerzy społeczni wyrazili obawę, że pomimo drastycznej podwyżki składki zdrowotnej, środki te nie zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Składka będąca dodatkowym podatkiem w rzeczywistości pokryje ubytek wpływów budżetowych związany z obniżeniem obciążeń dla beneficjentów zmiany".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

