Real Madryt najwyżej wycenionym klubem piłkarskim w Europie

Real Madryt czwarty raz z rzędu został najwyżej wycenianym klubem piłkarskim w Europie. Jak wynika z dorocznego raportu Football Benchmark, jego wartość w ciągu ostatniego sezonu ligowego wzrosła do 3,2 miliarda euro. Może być jednak jeszcze wyższa, jeśli w sobotę 28 maja piłkarze z Madrytu wygrają z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów.

Real Madryt jest jednym z nielicznych klubów piłkarskich, które w okresie dwóch pandemicznych sezonów, gdy na trybuny nie wpuszczano kibiców na mecze ligowe i rozgrywki europejskie miał dodatni wynik finansowy. To pozwoliło mu po raz czwarty z rzędu zwyciężyć w rankingu najwyżej wycenianych klubów w Europie.

Według opublikowanego raportu Football Benchmark analitycy wycenili wartość Realu Madryt na 3,2 miliarda euro, co oznacza wzrost do minionego sezonu o 9 procent. Podstawowe wskaźniki oceny to wynik finansowy netto, przychody z tytułu transmisji telewizyjnych, wypłaty za awans do kolejnych faz rozgrywkowych Ligii Mistrzów, reklamy, sprzedaż pamiątek. Fakt zdobycia tytułu mistrza hiszpańskiej La Liga dodatkowo wzmocnił pozytywną relację pomiędzy sukcesem sportowym i komercyjnym.

Na drugie miejsce awansował Manchester United z wyceną 2,9 miliarda euro, na trzecie spadła Barcelona z 2,8 miliardami euro. Czwarty jest Bayern Monachium wart 2,7 miliarda euro, a piąty Liverpool z 2,6 miliardami euro.

PSG, pomimo braku sukcesów w europejskich rozgrywkach klubowych, zarabia bardzo dużo pieniędzy na sprzedaży pamiątek klubowych i strojów sportowych. Inwestycja w pozyskanie Leo Messiego okazała się bardzo dobra z biznesowego punktu widzenia. W ciągu ostatnich siedmiu lat wycena francuskiego klubu wzrosła aż o 150 procent do obecnych 2,1 miliarda złotych.

W tegorocznym zestawieniu uwzględniono 32 kluby z lig europejskich, których łączna wartość wyniosła 32 miliardy euro. Najwięcej jest klubów z angielskiej Premier League - bo aż 10, następnie 7 z włoskiej Serie A, 6 z hiszpańskiej La Ligi i trzy z niemieckiej Bundesligi.

