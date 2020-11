Realna perspektywa szczepionki może zmienić scenariusz gospodarczy z deflacyjnego na reflacyjny; stąd wzrost rentowności na długim końcu i wzrosty na giełdach - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych szef PFR Paweł Borys komentując informacje dot. szczepionki przeciwko Covid-19.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności.

Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

Pfizer jest pierwszym koncernem farmaceutycznym, który opublikował dane o przeprowadzonych z sukcesem zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych nad szczepionką przeciw Covid-19 - informuje Reuters.

Na informację Pfizera pozytywnie zareagowała polska giełda. WIG20 rośnie o 4,8 proc. do 1.766 pkt. ok. godziny 16.44, WIG zwyżkuje o 3,5 proc. do 50.689 pkt., mWIG40 idzie w górę o 3,25 proc. do 3.626 pkt., a sWIG80 zyskuje 2,9 proc., notując poziom 14.306 pkt.

Notowania w USA rosną, a Dow Jones i S&P 500 osiągnęły nowe rekordy w handlu śródsesyjnym po otwarciu notowań. W Europie także spore zwyżki na giełdach. Optymizm na rynkach zapanował po raporcie Pfizera nt. postępów w pracach nad szczepionką na Covid-19. Ceny ropy mocno idą w górę.

Indeks S&P 500 rośnie o 3,2 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 4,44 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,93 proc. Akcje Pfizera zwyżkują ok. 7,5 proc.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 4,7 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 5,69 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 7,93 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 5,49 proc. Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 4,06 proc.

"Realna perspektywa szczepionki może zmienić scenariusz gospodarczy z deflacyjnego (dłuższego kryzysu), na reflacyjny (wzrostu PKB). Stąd wzrost rentowności na długim końcu i wzrosty na giełdach. Niemniej najbliższe miesiące jeszcze trudne. Teraz można powiedzieć - byle do wiosny!" - napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.