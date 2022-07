Recepta na tak szalejącą inflację jest tylko jedna

Ekstremalne warunki makroekonomiczne, brak wstrzemięźliwości wydatkowej rządu oraz społeczna obawa przed drożyzną będą napędzać inflację w Polsce. Receptą na jej wyhamowanie może być tylko poważne schłodzenie gospodarki - mówi nam Michał Dybuła, główny ekonomista Banku BNP Paribas.

Szczyt inflacyjny może nie nastąpić w bieżącym roku, co jest niepokojącą prognozą odnośnie potencjalnego odwrócenia trendu wzrostu cen w Polsce.

Jednymi ze znaczących przyczyn inflacji w Polce są wydatki budżetowe, wzrost płac i... psychologia tłumu.

Dodatkowo niepokój budzi bieżąca polityka komunikacyjna NBP, niedająca możliwości wiarygodnego prognozowania ruchów ze strony Rady Polityki Pieniężnej.

Michał Dybuła, główny ekonomista Banku BNP Paribas, wskazuje, że relatywnie wysokie wydatki budżetowe i rozgrzany rynek pracy są współodpowiedzialne za inflację w Polsce, która w czerwcu wyniosła aż 15,5 proc. w skali roku.

- Owszem, wynika ona po części z czynników zewnętrznych, ale jest też efektem sytuacji gospodarczej w kraju oraz działań w krajowej polityce gospodarczej. Przede wszystkim mam tu na myśli boom na rynku pracy - niskie bezrobocie i silny wzrost płac. To oczywiście pozytywne aspekty, jednak firmy borykają się z brakiem pracowników i są zmuszane do spełniania wysokich wymagań płacowych, co napędza wzrost cen - mówi WNP.PL Dybuła.

W jego opinii, drugi krajowy czynnik proinflacyjny to bardzo łagodna polityka budżetowa.

- Rząd poprzez luzowanie fiskalne (obniżki podatków i wzrost wydatków) dorzuca pieniądze na rynek, co nasila konsumpcję i napędza wzrost cen. Dlatego też mamy do czynienia ze spiralą popytowo-cenową. Bez zwiększenia restrykcyjności polityki fiskalnej, sytuacja się nie zmieni lub nie zmieni się szybko - przestrzega ekonomista.

Bardzo ważne jest również nastawienie społeczeństwa - im wyższej inflacji się spodziewamy, tym wyższa faktycznie ona będzie.

- Na wzrost cen oddziałuje również kanał oczekiwań inflacyjnych - w sytuacji wysokiego popytu na pracę pracownicy żądają coraz wyższych wynagrodzeń, żeby zabezpieczyć się przed przyszłą inflacją. Mamy więc kolejną spiralę - tym razem oczekiwań. Pojawia się błędne koło: wzrost wynagrodzeń to koło zamachowe inflacji i dopóki płace rosną, inflacja pozostanie wysoka, a dopóki inflacja rośnie, presja płacowa nie ustaje - mówi Michał Dybuła.

W poszukiwaniu szczytu

Michał Dybuła wskazuje, że aby móc rozmawiać o prognozach nadejścia szczytu inflacyjnego, jego wysokości i czasu, niezbędna jest wiedza, co do przyszłości tarcz antyinflacyjnych i terminu ich ewentualnego przedłużenia. Jego zdaniem, obecne zapowiedzi rządu sugerują, że tarcze zostaną przedłużone przynajmniej do końca roku. Wobec tego szczyt inflacyjny wcale nie musi nastąpić w 2022 roku.

Znaczenie tarcz jest dosyć istotne, obniżka podatków "odcina" od stopy inflacji około 3 pkt. proc.

- Projekcja inflacyjna NBP zakłada, że inflacja konsumencka osiągnie szczyt na początku 2023 roku, średnio utrzymując się na poziomie 19 proc. w I kwartale 2023 roku. W tym momencie inflacja konsumencka wynosi 15,5 proc., a doliczając 3 pkt. proc., które zabierają tarcze antyinflacyjne, możemy powiedzieć, że już dziś mamy prawie 19-proc. inflację - mówi Dybuła.

Do proinflacyjnych czynników dochodzą też elementy takie, jak kurs walutowy czy ceny surowców.

- One też będą mieć wpływ na inflację w nadchodzących miesiącach. Dlatego nie jesteśmy w stanie w obecnych, zmiennych warunkach precyzyjnie oszacować, kiedy dokładnie inflacja osiągnie swój szczyt - zaznacza ekonomista.

Recesja lekiem na drożyznę

Reprezentant BNP Paribas jest zdania, że polska gospodarka potrzebuje istotnego spowolnienia lub nawet wyhamowania wzrostu gospodarczego, aby powrócić do równowagi.

- Mówiąc kolokwialnie, receptą na inflację jest recesja. W celu ograniczenia presji płacowo-cenowej niezbędny wydaje się spadek popytu na pracę - zmniejszenie liczby wakatów i być może również wzrost bezrobocia. W warunkach wysokiej inflacji kluczem powinno być również zacieśnianie wydatków budżetowych - wskazuje Dybuła.

W okresie poprzedzającym wybory parlamentarne ograniczanie wydatków socjalnych i zacieśnienie fiskalne mogą być jednak niemożliwe do spełnienia.

Złoty słaby na dłużej, szansą na umocnienie środki z KPO

Ekonomista BNP Paribas został również zapytany o przyczyny słabości złotego, których jest obecnie co najmniej kilka.

- Przede wszystkim wojna na Ukrainie, czyli napięcia geopolityczne, zniechęcające zagraniczny kapitał do inwestowania u nas. Realne stopy procentowe są mocno ujemne, pogarsza się saldo wymiany handlowej, pojawia się deficyt na rachunku obrotów bieżących, który trzeba sfinansować, a zewnętrzna presja na osłabienie naszej waluty się nasila. Nie pomaga nam również słabe obecnie euro - wylicza ekonomista.

Bardzo ważnym czynnikiem jest brak wypłaty środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

- Wypłata środków z KPO byłaby zapewne czynnikiem wspierającym inwestycje - zmniejszając presję na ceny i zwiększając produktywność, zamiast konsumpcji. Środki te można by wymienić na rynku walutowym, co wzmacniałoby złotego. Mielibyśmy do czynienia z quasi trwałą, bezpośrednią interwencją walutową - argumentuje Dybuła.

Jego zdaniem, z racji tego, że kapitał zagraniczny ma relatywnie niewiele powodów do inwestowania w Polsce, kolejne tygodnie to raczej niewielka szansa na istotną zmianę trendu na rynku walutowym.

Od 24 lutego, czyli dnia wybuchu wojny na Ukrainie, złoty osłabił się w relacji do dolara o około 60 groszy, w stosunku do euro o prawie 25 groszy.

Stopy docelowo na poziomie 8 proc.

Docelowy poziom stóp procentowych w Polsce, według Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych Banku BNP Paribas, wynosi 8 proc. w przypadku stopy referencyjnej. Obecny poziom to 6,5 proc., co daje przestrzeń do potencjalnej podwyżki jeszcze o 1,5 pkt. proc.

- Istnieje oczywiście ryzyko, że w świetle ostatnich decyzji, tzn. mniejszych podwyżek niż wyceniał rynek i niejednoznacznych wypowiedzi prezesa Glapińskiego, RPP nie dokona zacieśnienia polityki pieniężnej o takiej skali. Jednak biorąc pod uwagę bardzo wysoką inflację i ryzyko jej wzrostu w okolice 20 proc. już niebawem, obecny cykl nie powinien się jeszcze zakończyć. Nie są bowiem spełnione warunki stwarzające przekonanie, że presja inflacyjna szybko osłabnie - mówi ekonomista BNP Paribas.

Zapytany o dotychczasowe działania RPP i skalę dotychczasowych podwyżek, odparł, że nie noszą one znamion błędu. Wskazał jednak na inny, bardzo ważny aspekt, który w przypadku NBP zawiódł.

- Kluczowym problemem był jednak brak jasnej komunikacji. To wprowadzało niepotrzebną niepewność, zarówno odnośnie kształtowania się cen, jak i strategii działania banku centralnego. Presja inflacyjna zaczęła narastać już bowiem w połowie ubiegłego roku, można więc było zaobserwować wyraźne sygnały skłaniające do szybkiego zacieśniania polityki pieniężnej, co przecież ostatecznie miało i ma miejsce - mówi Dybuła.

- Bieżąca polityka komunikacyjna NBP nie daje poczucia pewności i bezpieczeństwa odnośnie tego, co nas może czekać w kolejnych miesiącach ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia od połowy ubiegłego roku, czyli tuż przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych. Oczywiście sytuacja makroekonomiczna zarówno w kraju, jak i na świecie jest bardzo niepewna i ciężko trafnie prognozować działania polityki monetarnej. Najpierw wstrząs covidowy, teraz wojna za naszą granicą stwarzają warunki skrajnie ekstremalne, również odnośnie prognozowania zarówno przyszłej inflacji, jak i wzrostu gospodarczego. To nie ułatwia zadania RPP - podsumowuje ekonomista.

W sierpniu nie odbędzie się posiedzenie RPP. Najbliższa decyzja o poziomie stóp procentowych w Polsce zapadnie 7 września.

