Recesja a bezpieczeństwo kapitału. Które waluty pomogą przetrwać globalne zawirowania?

Które waluty mogą przyciągnąć kapitał inwestorów, jeśli spełni się scenariusz dotkliwej globalnej recesji? Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl zwraca uwagę trzy pozycje, z których jedna może wydawać się zaskakująca.

O ile szwajcarski frank i amerykański dolar wiodą prym na rynku walutowym w ostatnich miesiącach, o tyle japoński jen wciąż jest relatywnie tani.

Silne osłabienie jena może wkrótce ulec odwróceniu, a waluta ta może zyskiwać w obliczu recesji.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej najstabilniejsza może okazać się czeska korona.

Zarówno wśród inwestorów jak i konsumentów nie brakuje opinii, że prawdziwe załamanie gospodarcze dopiero przed nami. W Europie sytuację zaognić może także kryzys energetyczny, a kondycja gospodarki Chin od wielu miesięcy także dostarcza powodów do zmartwień.

Do niedawna frank, dolar, jen stanowiły tzw. bezpieczne przystanie, czyli waluty względnie odporne na globalne zawirowania na rynkach finansowych. Kilkanaście minionych miesięcy przyniosło jednak rozpad tego tercetu. O ile dolar i frank wciąż wyraźnie zyskiwały, o tyle japoński jen pozostał daleko z tyłu walutowej stawki.

Rekordowo tani jen staje się okazją inwestycyjną

W ostatnich miesiącach atrakcyjność walut dyktowało głównie to, jak dane kraje stłumią inflację i jak agresywnie zaostrzają politykę pieniężną. Bank Japonii zwlekał z podwyżkami co spowodowało, że jen relacji do dolara potaniał, podobnie jak złoty, o niemal 20 proc.

Bartosz Sawicki wskazuje, że punktem zwrotnym i początkiem odrabiania strat przez japońską walutę może stać się moment, gdy inwestorzy zaczną koncentrować się na groźbie głębokiej recesji, a gdy rynkowe tendencje mogą się odwracać o 180 stopni, japońska waluta będzie mogła powrócić do łask inwestorów. Konsensus Bloomberga zakłada, że w gronie głównych walut świata to właśnie jen ma największą przestrzeń do umocnienia.

- Potężna przecena jena wzbudziła również niepokój japońskich władz, które zapowiedziały, że będą przeciwdziałać dalszemu osłabieniu swojej waluty. Dziś zresztą praktycznie każdy bank centralny chce mieć mocną walutę, która pozwoli nieco ograniczyć negatywny wpływ wzrostu cen surowców energetycznych i pomóc w opanowaniu inflacji. Nie każdy ma jednak wystarczającą wiarygodność i zasoby, aby to osiągnąć. Bankowi Japonii można pozazdrościć pozycji i możliwości, dlatego w recesyjnym otoczeniu jen w końcu poczuje się jak ryba w wodzie – ocenia Bartosz Sawicki.

Czytaj też: Recesja w Rosji postępuje. Gospodarka skurczyła się o cztery proc. w drugim kwartale

Szwajcaria nie czeka, Szwajcaria działa

Frank szwajcarski od lat tym mocniej przyciągał kapitał, w im poważniejsze opały wpadała strefa euro. Szwajcarski Bank Narodowy podniósł w tym roku stopy procentowe zdecydowanie wcześniej zanim zrobił to Europejski Bank Centralny.

- Sprawia to, w połączeniu z innymi zagrożeniami przed którymi stoi Stary Kontynent, że frank, który już w czerwcu stał się więcej wart niż euro, powinien pozostawać mocny. Powszechny pogląd rynkowy, że szwajcarska waluta z czasem stopniowo będzie słabnąć, odszedł do lamusa – komentuje analityk Cinkciarz.pl.

Czytaj też: Świat może wkrótce stanąć na krawędzi globalnej recesji

Nieoczywisty faworyt w regionie

Sawicki wskazuje, że w poszukiwaniu bezpiecznych walutowych przystani nie trzeba wyruszać ani na Daleki Wschód, ani nawet do Europy Zachodniej.

- W naszym regionie taki status osiągnęła korona czeska. W porównaniu ze złotym jest znacznie mniej zmienna i bardziej odporna na globalne zawirowania. Obrazuje to sytuacja z początku marca br. W apogeum wojennej paniki na rynkach finansowych złoty w relacji do euro był najsłabszy w historii. EUR/PLN rósł i w kilkanaście dni notował dwucyfrową zwyżkę. Korona czeska w przededniu rosyjskiej napaści była najmocniejsza na tle euro od ponad dekady. Po czym straciła maksymalnie 6 proc., a kurs EUR/CZK osiągnął zaledwie kilkumiesięczne szczyty - wylicza analityk.

Dodaje, że Czesi stabilizują notowania swojej waluty na stosunkowo wysokim pułapie.

- W tym celu każdego miesiąca wydają nawet kilka miliardów euro na interwencje walutowe. Amunicji im nie zabraknie, gdyż poziom rezerw przekroczył w tym roku 160 miliardów euro. W relacji do wielkości gospodarki wynosi ok. 50 proc., co na tym polu stawia Czechy w ścisłej światowej czołówce – dodaje analityk Cinkciarz.pl.

W momentach napięć i turbulencji aktywnie wspierana przez bank centralny korona będzie stabilniejsza i odporniejsza niż np. złoty, a zwłaszcza fundamentalnie najsłabszy w regionie forint.

A złoty we wtorek kontynuuje osłabienie - jedno euro wyceniane jest na prawie 4,70 zł, a jeden dolar na 4,64 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl