Recesja była płytsza, przemysł pokonał pandemię

Grudniowy wystrzał produkcji sprzedanej przemysłu o 11,1 proc. sygnalizuje, że ten sektor gospodarki ma już (przynajmniej na razie) pandemię za sobą. To oznacza, że ubiegłoroczna recesja w Polsce będzie znacznie płytsza niż oczekiwano jeszcze kilka miesięcy wcześniej.

Usługi ciągną gospodarkę w dół

Gospodarka gotowa do startowych

- Przemysł przechodzi przez drugą falę pandemii w bardzo dobrej kondycji. Szczegółowe dane pokazują, że eksporterzy są nadal w świetle jupiterów, a ich wyniki są o wiele lepsze niż powszechnie oczekiwano jeszcze pół roku temu. Silne wzrosty produkcji w branżach m.in. elektronicznej, czy wyrobów elektrycznych kolejny raz potwierdzają istotną rolę międzynarodowych łańcuchów produkcji w kształtowaniu wyników nie tylko przemysłu, ale także całej światowej gospodarki - podkreślają ekonomiści PKO BP i wyciągają z tych danych jednoznacznie optymistyczne wnioski. - Dane wysokiej częstotliwości napływające w styczniu (m.in. zużycie energii elektrycznej, ruch drogowy w Polsce i w Niemczech), pokazują, że początek 2021 może być nawet lepszy niż imponująca końcówka 2020 roku - prognozują.- Prognozujemy, że przemysł dalej osiągać będzie 4-5 proc. wzrost na początku bieżącego kwartału, pomimo niesprzyjających efektów sezonowych. W marcu wynik będzie dwucyfrowy z uwagi na niską bazę porównawczą. Spodziewamy się dobrej kondycji eksportu. Dynamikę powiększać będzie też produkcja sektora energetycznego. Prawdopodobnie odbijać też będzie aktywność MSP - dotychczas odbudowa w tym segmencie była wolniejsza względem dużych przedsiębiorstw - przewiduje Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.- Wydaje się, że z początkiem roku przemysł pozostanie bardziej odporny na sytuację epidemiczną, przy wciąż bardzo powolnym odradzaniu się sektora usługowego. Jednocześnie jednak zakładając, że w kolejnych miesiącach wzrosty w przemyśle będą mniejsze lub nastąpi ich korekcyjny spadek, z początkiem 2021 r. dynamika produkcji sprzedanej przemysłu obniży się (przy dodatkowo wysokich bazach). Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału na wyniki produkcji dominujący, pozytywny wpływ będą miały niezwykle silne spadki bazy odniesienia (tj. wiosenny lockdown w przemyśle) - wskazują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska.Ich zdaniem jednak, chociaż w przyszłym roku będziemy mieli wciąż do czynienia ze wzrostem produkcji, może on już nie być tak imponujący, jak w końcówce ubiegłego roku.- Utrzymująca się trudna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie (wydłużające się ograniczenia gospodarcze i społeczne) będzie z jednej strony cały czas wspierała wyższe wydatki na towary, kosztem niedostępnych usług, z drugiej strony w coraz większym stopniu może przekładać się na generalne obniżenie aktywności gospodarczej i wolniejszy wzrost aktywności, także w sektorze przemysłu, po bardzo silnym ożywieniu w drugiej połowie 2020 roku - przestrzegają ekonomiści BOŚ.Umiarkowany optymizm reprezentują w odniesieniu do ubiegłorocznej recesji. Ich zdaniem ostatnie dane z gospodarki wskazują, że 2020 rok mogliśmy zakończyć spadkiem PKB mniejszym niż 3 proc. (wstępne dane, tzw. szybki szacunek PKB poznamy w najbliższy piątek).- Dobre wyniki aktywności w przemyśle obok grudniowego ożywienia aktywności w budownictwie są głównym czynnikiem kolejnej korekty w górę prognoz PKB w czwartym kwartale. Oczywiście te wzrosty nie zniwelują silniejszego spadku w handlu (listopadowe zamknięcie galerii handlowych) oraz w wielu sektorach usługowych (gastronomia, zakwaterowanie, rozrywka i kultura, transport), niemniej na podstawie opublikowanych danych prognozujemy, że w czwartym kwartale 2020 r. PKB obniży się o ok. 3 proc. rok do roku, co daje szansę, że spadek PKB w całym 2020 r. będzie nieco mniejszy niż 3 proc. Nasza punktowa prognoza to spadek PKB o 2,8 proc. w ujęciu rocznym - przewidują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska.Nie są w tym optymizmie odosobnieni. Ba, ekonomiści PKO BP obstawiają jeszcze mniejszy spadek PKB. - Napływające dane z gospodarki oraz nasze dane kartowe sugerują, że dynamika PKB obniżyła się ponownie w czwartym kwartale (wg naszych szacunków do minus 2,4 proc. rok do roku wobec -1,5 proc. w trzecim kwartale). Spodziewamy się, że recesja w Polsce była relatywnie płytka, a PKB w całym 2020 spadł o 2,6 proc. - wnioskują.- Tarcze antykryzysowe, skutecznie osłaniając m.in. krajowy rynek pracy, sprawiają, że gospodarka zajęła dogodne miejsce w dołkach startowych i czeka na sygnał do startu. Ma nim być istotne złagodzenie/zniesienie restrykcji pandemicznych wraz z postępującym procesem szczepień, którego tempo dyktowane jest głównie przez dostępność szczepionek - podsumowują ekonomiści największego polskiego banku.