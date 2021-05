Recesja nadal nad Polską. PKB maleje jednak słabiej, niż sądzono

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2021 r. zmalał o 0,9 proc. rok do roku w porównaniu ze spadkiem o 2,7 proc. rok do roku w IV kwartale 2020 r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w I kw. spadł o 1,2 proc. w ujęciu rocznym.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika także, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 1,3 proc. w stosunku rocznym, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,0 proc. rok do roku.

Poniżej składowe PKB za I kw. 2021 r. i IV kw. 2020 r.:

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

Coraz lepsze prognozy

Po Komisji Europejskiej @OECD podnosi prognozy wzrostu 🇵🇱 PKB. Zgodnie z #EconomicOutlook w 2021 na 3,7% (poprzednia prognoza 2,9%), a w 2022 na 4,7% (poprzednio 3,8%) — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) May 31, 2021

Jego zdaniem zaskoczenie wzbudza też saldo handlu zagranicznego - w I kwartale obniżało ono dynamikę PKB o 1,9 pkt."W kolejnych kwartałach polska gospodarka przejdzie w fazę systematycznego ożywienia. W II kwartale stopa wzrostu PKB przekroczy 9 proc." - uważa ekonomista. Zastrzegł przy tym, że punktem odniesienia będzie jednak najbardziej dotkliwy gospodarczo kwartał pandemii. Ważnym motorem wzrostu dalej pozostanie popyt zewnętrzny, chociaż największą różnicę będzie tworzyć konsumpcja - dodał.Według niego wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w II kwartale przekroczy 12 proc. Po usunięciu efektów statystycznych wartość ta odpowiadać będzie przeciętnym wynikom sprzed pandemii.Przedstawiciel PIE prognozuje, że efekty związane z tzw. odłożonym popytem będą umiarkowane, przynajmniej w najbliższych 3 miesiącach. Zwrócił uwagę, że badanie przedsiębiorstw MIK (Miesięczny Indeks Koniunktury) wskazuje, że bardzo mały odsetek firm spodziewa się znaczącej poprawy sprzedaży. Również w badaniach koniunktury konsumenckiej Komisji Europejskiej, poprawę ocen sytuacji finansowej raportują głównie bardziej zamożne gospodarstwa domowe o mniejszej skłonności do konsumpcji."Mankamentem prawdopodobnie będzie też słabość inwestycji - z uwagi na zastój aktywności w budownictwie spodziewamy się niskich stóp wzrostu. Również wzrost inwestycji przedsiębiorstw prawdopodobnie będzie skoncentrowany w grupie największych podmiotów" - podsumował Rybacki.Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.Po Komisji Europejskiej, OECD podnosi prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,7 proc. w 2021 r., a w 2022 r. do 4,7 proc. - zaznaczył w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.Jak podkreślił wicepremier w poniedziałkowym wpisie na Twitterze, OECD podnosi prognozy wzrostu PKB dla Polski. "Zgodnie z EconomicOutlook w 2021 na 3,7 proc. (poprzednia prognoza 2,9 proc.), a w 2022 na 4,7 proc. (poprzednio 3,8 proc.)" - napisał Gowin.Przypomniał, że wcześniej prognozy wzrostu podniosła Komisja Europejska.12 maja br. Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc. Z kolei w 2022 r., według prognoz Komisji, PKB Polski wzrośnie o 5,4 proc.