Recesja w Polsce, ale gospodarka radzi sobie z kryzysem

Dziś poznamy wstępne dane GUS dotyczące PKB w 2020 roku. Eksperci nie mają wątpliwości, pandemia koronawirusa zdecydowała o recesji. Jednak w takim otoczeniu polska gospodarka i dobrze poradziła sobie z kryzysem.

- Biorąc pod uwagę najnowsze dane prognozujemy wzrost PKB w tym roku w wysokości 4,9 proc. - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

Zaznaczył, że w danych dotyczących produkcji, sprzedaży, zamówień w przemyśle, eksportu, którymi posługują się ekonomiści, na razie nie widać skutków np. brytyjskiego wariantu koronawirusa i wprowadzanych w związku z tym kolejnych obostrzeń w wielu krajach.

"Kryzys jest K-kształtny. Przemysł relatywnie dobrze radzi sobie, natomiast usługi znacznie gorzej. Pandemia znacznie wpłynie na sektor usługowy, ale jeśli chodzi o polską produkcję przemysłową, czy eksport, które mają wpływ na znaczną część naszego PKB, to nie ma negatywnych oczekiwań" - zauważył.

Jego zdaniem jest za wcześnie, aby korygować prognozę o przedłużający się lockdown. "On będzie w dalszym ciągu dotykać przede wszystkim sektor usługowy" - powiedział.

"Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższego pół roku sytuacja się wyjaśni w istotny sposób. Wszystkie prognozy gospodarcze, globalne, europejskie i polskie są oparte na założeniu, że ten rok jest rokiem wychodzenia z pandemii" - zaznaczył ekonomista.

Zgodnie z szacunkami BGK w zeszłym roku polska gospodarka skurczyła się nie więcej niż o 3 proc.

Rozmówca odniósł się do prognoz MFW, który w opublikowanym w tym tygodniu raporcie podtrzymał szacunek, że recesja w polskiej gospodarce wyniosła w zeszłym roku 3,4 proc., oraz prognozę, że w 2021 r. polska gospodarka wzrośnie o 2,7 proc.

Ekonomista wyjaśnił, że fundusz w swoich scenariuszach jest zawsze konserwatywny i przygotowuje je z pewnym opóźnieniem, w bardzo długim cyklu, bazując na modelu globalnym. Tym samym prognoza MFW nie bierze pod uwagę najnowszych danych i najnowszych oczekiwań. "Tymczasem teraz sytuacja cały czas się zmienia" - zaznaczył przedstawiciel BGK.

Jego zdaniem prognozy MFW w tej chwili wyglądają pesymistycznie, ale to wynika z mechaniki ich przygotowania. "Zwykle nie doceniają skali wzrostu, ale i skali kryzysu" - dodał. Tymczasem prognozy niektórych polskich banków komercyjnych idą w górę i coraz częściej mówią o wzroście PKB w tym roku w wysokości 4-5 proc. - podsumował.

Recesja w 2020 roku raczej nie przekroczyła 3 proc., natomiast w 2021 roku wzrost PKB wyniesie ok. 4 proc. - powiedziała prof. SGH Elżbieta Mączyńska. Dodała, że polska gospodarka stosunkowo dobrze radzi sobie z kryzysem, m.in ze względu na relatywnie niski udział usług w PKB.

Ekonomista zauważyła, że prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w 2021 r., które przedstawia polski rząd (wzrost PKB o ok. 4 proc.) są bardziej optymistyczne niż te publikowane przez instytucje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy Komisja Europejska, z których to prognoz wynika, że Polska w tym roku nie odrobi jeszcze następstw recesji z 2020 roku.

Podkreśliła też, że choć jeszcze nie ma ostatecznych danych statystycznych (w piątek ma je podać GUS), to istnieją podstawy, aby szacować, że recesja w 2020 roku nie przekroczy 3 proc. Pytana zaś o prognozy na 2021 rok wskazała, że wzrost PKB może sięgnąć ok. 4 proc. Zaznaczyła jednak, że ze względu na pandemię i związaną z nią ogromną skalą niepewności, wszelkie prognozy obarczone są dużym ryzykiem nieurzeczywistnienia."Wiele zależy chociażby od sprawności działań antywirusowych, w tym liczebności i tempa szczepień oraz ich skuteczności, zwłaszcza w odniesieniu do wciąż pojawiających się nowych i słabo jeszcze rozpoznanych mutacji wirusa" - wskazała. Dodała, że również występujące ostatnio perturbacje, związane np. z produkcją szczepionek, mogą sprawić, że co najmniej do połowy br., zarówno w Polsce jak i na świecie mogą utrzymywać się niekorzystne trendy w niektórych branżach.Prof. Mączyńska podkreśliła, że polska gospodarka dość dobrze radzi sobie z kryzysem, m.in. dlatego, że branże, które najbardziej ucierpiały ze względu na pandemię, czyli m.in. gastronomia, turystyka, hotelarstwo, mają stosunkowo niski na tle innych krajów UE udział w tworzeniu PKB."Natomiast charakterystyczny dla Polski jest relatywnie wysoki udział przemysłu przetwórczego w gospodarce. Produkcja przemysłowa zaś pozytywnie zaskakuje nadspodziewanie wysoką dynamiką" - powiedziała. Przypomniała, że z ostatnich danych GUS wynika, że produkcja ta w grudniu ub. r. wzrosła o 11,2 proc. i jest to znacznie lepszy wynik niż oczekiwali analitycy, którzy prognozowali wzrost rdr o 8,6 proc.Ekonomistka zaznaczyła, że dobre wyniki w przemyśle to m.in. efekt umiejętnego dostosowywania produkcji do zmieniających się warunków sprzedaży a także efekt pozyskiwania nowych rynków zbytu. Dodała, że istotną rolę odgrywa też relatywnie silna, mimo pogarszającego się ostatnio tempa wzrostu PKB, kondycja gospodarcza Niemiec, głównego partnera gospodarczego Polski."Struktura polskiej gospodarki, z dużym udziałem sektora przemysłu przetwórczego, sprawiła, że mniej ucierpieliśmy w 2020 roku niż np. Hiszpania, Włochy, Grecja czy Portugalia, gdzie jest znacznie większy udział w tworzeniu PKB takich działów jak turystyka, handel, gastronomia czy hotelarstwo" - podsumowała. Zaznaczyła też, że taka struktura dobrze rokuje również na wyniki gospodarcze w 2021 roku.Inną korzystną dla polskiej gospodarki cechą, ułatwiającą przebrnięcie przez kryzys, jest - zdaniem rozmówczyni PAP- wysokie zróżnicowanie pod względem wielkości działających przedsiębiorstw."Obok dużych przedsiębiorstw funkcjonuje w naszym kraju wiele małych i średnich firm, zaś taka dywersyfikacja jest znacznie bardziej korzystna niż monokultura strukturalna. Nawet jeśli jedne przedsiębiorstwa słabną to są takie, które radzą sobie dobrze, a nawet umacniają się" - wyjaśniła.Pytana o prognozy dotyczące inflacji w 2021 roku, Mączyńska wskazała, że "zauważalna jest duża zgodność analityków, co do tego, że inflacja będzie raczej spadać a nie rosnąć".Z kolei zapytana o wpływ osłabienia złotego na naszą gospodarkę, powiedziała, że to sprzyja eksportowi, ale zarazem podraża import. "Zyskują więc przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mają niewysoki udział importowanych komponentów w wytwarzanej produkcji" - wskazała.Ekonomistka podkreśliła, że szacowany wzrost PKB w 2021 roku na poziomie ok. 4 proc., choć jest korzystany na tle innych krajów, to jednak w pewnej mierze jest także efektem, pomniejszonej bazy w 2020 roku. "Nie można o tym zapominać i popadać w huraoptymizm, niesprzyjający należytej przezorności gospodarczej" - zaznaczyła.