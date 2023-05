Recesji w tym roku nie będzie, a inflacja spadnie. Takie są prognozy

W ocenie partnera i głównego ekonomisty firmy doradczej EY na Europę i Azję Centralną Marka Rozkruta strefa euro uniknie recesji gospodarczej, a wzrost PKB w Polsce powinien wynieść w 2023 roku 1 procent.

Prognoza - Marek Rozkrut (EY): inflacja w strefie euro, w drugiej połowie przyszłego roku, osiągnie poziom 2 procent.

Europejski Bank Centralny dokona kolejnych podwyżek stóp procentowych, aby ograniczyć wysoką inflację.

Europejska gospodarka okazała się bardziej odporna na sytuacje kryzysowe, niż można się było wcześniej spodziewać.



Bardzo wiele wskazuje, że europejska gospodarka ma już za sobą najtrudniejsze chwile. W 2022 roku wszyscy doświadczyli wstrząsów, które - skumulowane w bardzo krótkim terminie - doprowadziły do negatywnych zjawisk z siłą, jakiej nikt wcześniej nie przewidywał. Żaden scenariusz, nawet ten uwzględniający skrajnie niekorzystny zbieg wielu zdarzeń, nie zakładał praktycznie niekontrolowanego wzrostu cen nośników energetycznych.

Dodatkowo - obok wysokich cen owych nośników - pojawił się ich niedobór. Sankcje wprowadzone etapami na wymianę handlową z Rosją doprowadziły do konieczności pilnego szukania nowych źródeł zaopatrzenia w węgiel kamienny, ropę naftową, produkty ropopochodne i gaz ziemny.

Przy okazji trwania działań wojennych i globalnych konsekwencji związanych z zerwaniem łańcuchów dostaw, można się było przekonać, jak wielkie znaczenie na globalnych rynkach ma eksport ukraińskiego zboża, ziaren słonecznika i oleju, ale także rosyjskie nawozy sztuczne i amoniak, jak również drewno, produkty przemysłu chemicznego i pierwiastki ziem rzadkich. To miało bezpośredni wpływ na inflację.

EY: Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 1 procent

Ekonomiści firmy doradczej EY, w ramach stałej analizy sytuacji gospodarczej w Europie oraz w Polsce, w najnowszym opracowaniu European Economic Outlook podali wiele danych wskaźnikowych, które będą w najbliższym okresie oddziaływały w sposób decydujący na wzrost gospodarczy, poziom inflacji i wysokość stóp procentowych.

Jeśli odniesiemy się do Polski, to prezentowany scenariusz zakłada, że w 2023 roku wzrost PKB (Produktu Krajowego Brutto) wyniesie 1 procent (tzn. że może być nieco lepiej, niż wcześniej zakładano, ponieważ jeszcze w styczniu mowa była o wzroście PKB zaledwie o 0,5 proc.), a w kolejnych latach stopniowo zacznie przyspieszać - do 2,2 procent w 2024 roku i do 4,2 procent w 2025 roku.

- Wzrost pozostanie relatywnie niski, znacznie poniżej potencjału polskiej gospodarki. Czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy nadal będą przede wszystkim wysoka inflacja, która jeszcze przez najbliższe miesiące będzie przewyższać wzrost płac. Efektem będzie kontynuacja już doświadczanego spadku realnych wynagrodzeń, co ogranicza siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz siłę konsumpcji - podaje partner i główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną, Marek Rozkrut.

Inflacja dopiero za trzy lata spadnie do poziomu celu wyznaczonego przez NBP

Inflacja utrzymywać się będzie przez trzy kolejne lata powyżej celu inflacyjnego przyjętego przez NBP (Narodowy Bank Polski), czyli 2,5 procent +/- 1 proc. Na ten rok średnioroczna inflacja sięgnie 13,2 procent, w roku następnym - 7,3 procent i dopiero w 2025 powinno to być 3,7 procent.

W przyjętym scenariuszu bazowym NBP utrzyma obecny poziom stóp procentowych przez cały 2023 rok. Można sobie jednak wyobrazić scenariusz z obniżką stóp pod koniec tego roku, niemniej jednak taka decyzja byłaby przedwczesna.

Zespół Analiz Ekonomicznych EY przedstawił także scenariusze dla Europy. Również w tym przypadku można dostrzec powody do zadowolenia, co jest też ważne dla nas. Eksport do państw unijnych i Wielkiej Brytanii napędza przecież wzrost polskiego PKB i przyczynia się do tworzenia miejsc pracy.

Koniunktura w strefie euro jest lepsza, niż można się było spodziewać jeszcze kilka miesięcy temu. Prócz czynników zewnętrznych wpływ na uspokojenie emocji miała stosunkowo łagodna zima i wysiłki na rzecz zastąpienia rosyjskiego gazu i ropy dostawami z innych kierunków. Kilka dni temu ceny gazu ziemnego na giełdzie w Holandii były na niższym poziomie od notowań sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę...

"Wsparcie rządowe gospodarstw domowych i firm ograniczyło skutki kryzysu energetycznego; pomogła też łagodna zima i pełne magazyny gazu w Europie. Silny rynek pracy wspiera dochody konsumentów, ustępują też zaburzenia w łańcuchach dostaw, otwarcie gospodarki Chin po pandemii Covid-19 powoduje ożywienie na świecie" - pisze starszy ekonomista w Zespole Analiz Ekonomicznych EY Maciej Stefański.

Szczęśliwie można założyć, że strefa euro nie doświadczy w tym roku recesji

Już teraz, po pierwszych miesiącach tego roku wiadomo, że w strefie euro nie wystąpi zjawisko recesji. To ważny sygnał dla polskiego przemysłu i nadzieja na powolne, ale jednak systematyczne wychodzenie z kryzysu. Inflacja w strefie euro będzie dość szybko spadać i średniorocznie w 2023 roku osiągnie 6,1 procent, a w założeniu optymistycznym w drugiej połowie przyszłego roku osiągnie 2 procent, czyli cel zakładany w scenariuszu EBC.

EBC będzie jednak kontynuował podwyżki stóp, lecz w bardzo ograniczonym stopniu. Stopa depozytowa osiągnie poziom 3,75 procent. To powinno wystarczyć, ponieważ już teraz można obserwować skutki zacieśniania polityki monetarnej. Przełożyły się one na spadek akcji kredytowej w strefie euro - pierwszy raz od 2014 roku.

Co ważne w ocenie ekspertów EY: wpływ wysokich stóp procentowych na gospodarkę jeszcze się w pełni nie zmaterializował i w kolejnych kwartałach będzie nadal ograniczał wzrost w Europie.

Wydaje się, że w prognozach na ten rok i na kolejne lata uwzględniono już wszystkie potencjalne zagrożenia. Ale ostatnie miesiące pokazują, że nic nie jest pewne i zaskoczenia mogą się pojawić... Sygnały płynące z administracji Joe Bidena wskazują, że powoli zwolenników zyskuje strategia wygaszania konfliktu politycznego i gospodarczego z Chinami. To bardzo dobry sygnał dla europejskiej gospodarki.

Polska mogłaby skorzystać dzięki wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy

Ustabilizowanie cen ropy naftowej, a zwłaszcza gazu ziemnego, to także duży pozytyw. Na naszych oczach następuje redefiniowanie wzajemnych relacji gospodarczych i poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią wzrost gospodarczy skorelowany z realizacją celów ekologicznych zrównoważonego rozwoju.

Polska ma ogromne szanse skorzystać na "restarcie" gospodarki unijnej, jednakże - jak podkreślają specjaliści EY - byłoby łatwiej pobudzić wzrost PKB w naszym kraju, gdybyśmy mieli do dyspozycji środki z unijnego Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dodatkowy impuls inwestycyjny byłby bardzo przydatny.

