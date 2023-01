Jeśli wzrost cen paliw na rynku hurtowym będzie kontynuowany, to wzrośnie prawdopodobieństwo podwyżek cen w detalu - ocenili analitycy Refleksu. Zaznaczyli, że brak podwyżek na stacjach do tej pory, to efekt spadku marży detalicznej.

Zdaniem analityków Refleksu ceny paliw na stacjach wciąż są wyższe niż przed rokiem.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje wzrost światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 1,9 mln baryłek dziennie do 101,7 mln baryłek dziennie.

"Obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,54 zł/l (bz), bezołowiowej 98 - 7,26 zł/l (-4 gr/l), oleju napędowego 7,63 zł/l (bz), autogazu 3,16 zł/l (+2 gr/l)" - wskazali w piątek analitycy Refleksu.

Zwrócili uwagę, że analiza średnich cen paliw potwierdza względnie stabilną sytuację na krajowym rynku detalicznym. "Nie oznacza to jednak, że ceny paliw nie zmieniają się w ogóle. Są zarówno stacje, gdzie płacimy drożej niż przed tygodniem, ale i takie gdzie jest taniej" - dodali.

Na razie podwyżek nie ma, ale mogą wkrótce wrócić

"O ile na rynku hurtowym, ceny paliw drożeją niemal od początku roku, to brak podwyżek na stacjach jest efektem spadku marży detalicznej" - ocenili analitycy, zaznaczając, że jeśli wzrost cen paliw na rynku hurtowym będzie kontynuowany, to będzie rosło prawdopodobieństwo powrotu podwyżek na stacjach.

"Najkorzystniej na tle wszystkich paliw wygląda porównanie ceny LPG, który jest o ok. 2 proc. droższy, a najgorzej diesla, który z kolei jest aż o 30 proc. droższy. Za benzyny Pb95 i 98 płacimy odpowiednio 13 i 20 proc. więcej niż rok temu" - poinformowali.

Reflex wskazał, że w skali tygodnia ropa Brent drożeje o około 2 dol. za baryłkę. W piątek ceny marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 86,70 dol. za baryłkę.

Konsumpcja ropy naftowej w tym roku przekroczy 100 mln baryłek dziennie

"Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje wzrost światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku o 1,9 mln baryłek dziennie do 101,7 mln baryłek dziennie z tego 0,84 mln baryłek dziennie wzrostu wygenerują same Chiny. Zdaniem IEA to właśnie Chiny i Rosja będą miały szczególnie duże znaczenia w tym roku dla światowego rynku ropy naftowej" - podał Reflex w komentarzu.

Analitycy podkreślili, że w grudniu produkcja OPEC+ (19 producentów, których obowiązują limity) była blisko 1,8 mln baryłek dziennie niższa od ustalonego limitu 40,1 mln baryłek dziennie.

"Czwartkowy tygodniowy raport EIA wykazał, że zapasy ropy wzrosły o 8,41 mln baryłek do najwyższego poziomu od 1,5 roku. Również zapasy benzyny wzrosły o 3,48 mln baryłek do najwyższego poziomu od 8,5 miesiąca. Spadły jedynie zapasy destylatów o 1,9 miliona baryłek" - zauważyli analitycy Reflexu.