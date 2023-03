Reflex: jest szansa na dalszy spadek cen paliw mimo odbicia na rynku ARA

Jest szansa na dalszy spadek cen paliw mimo piątkowego odbicia na rynku ARA, które podniesie koszt zakupu krajowym rafineriom - przewidują analitycy Refleksu. Jak szacują, skala ewentualnej obniżki cen benzyny i diesla na stacjach to 5–15 gr na litrze.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Według ekspertów Refleksu niezależnie od skali prognozowanych podwyżek w hurcie utrzymuje się szansa na dalszy spadek cen diesla do poziomu średniego poniżej 7 zł/l. "Obniżki możemy odnotować także w przypadku benzyny. Ewentualna skala spadku cen benzyny i oleju napędowego w detalu to 5-15 gr na litrze" - poinformowali w piątek.

Z danych Refleksu wynika, że średnie ceny diesla na stacjach w mijającym tygodniu zbliżyły się do poziomu 7 zł/l, co oznacza, że olej napędowy jest tańszy o 42 gr/l niż przed rokiem.

"Na stabilnym poziomie około 6,70 zł/l wciąż utrzymują się ceny benzyny bezołowiowej Pb95, która jest jednocześnie 4 gr/l droższa niż rok temu. W ujęciu rok do roku najbardziej zmieniły się ceny autogazu. Z poziomu 3,80 zł/l ceny LPG spadły do obecnego poziomu 3,16 zł/l, czyli o blisko 17 proc." - wskazali analitycy. Dodali, że średnie ceny na stacjach na dzień 16 marca wynosiły odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,71 zł/l (bz), bezołowiowej 98 - 7,35 zł/l (bz), oleju napędowego 7,01 zł/l (-10 gr/l), autogazu 3,16 zł/l (-2 gr/l).

"Mijający tydzień charakteryzował się wysoką dynamiką zmian cen zarówno na rynku ropy, jak i na krajowym rynku hurtowym. Po środowych zawirowaniach na rynku ropy gwałtownie spadły hurtowe ceny paliw w kraju, jednak piątkowe wzrosty cen na rynku ARA ponownie podniosą ceny zakupu krajowym rafineriom" - ocenili eksperci.

Zwrócili uwagę, że fala wyprzedaży zapoczątkowana bankructwem dwóch amerykańskich banków nie ominęła rynku ropy naftowej.

"Spadki cen majowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 72 dol. za baryłkę. W piątek rano ropa Brent kosztowała około 75 dol. za baryłkę i są to najniższe poziomy od grudnia 2021 roku. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły ponownie do 40 dol. za baryłkę, a ESPO do 62 dol. za baryłkę" - podali analitycy. Dodali, że w skali tygodnia ropa Brent potaniała około 8 dol. za baryłkę. W okresie 10-16 marca ceny benzyny i diesla na rynku ARA spadły odpowiednio 58 dol./t oraz 50 dol./t.

"OPEC pozostawił na niezmienionym poziomie 2,3 mln baryłek dziennie prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku. Średnioroczny poziom konsumpcji szacowany jest na 101,9 mln baryłek dziennie" - podał Reflex.

Eksperci wskazali, że zrewidowane zostały w górę z 0,59 do 0,71 mln baryłek dziennie prognozy tempa wzrostu konsumpcji w Chinach.

"Międzynarodowa Agencja Energii oczekuje wzrostu światowej konsumpcji paliw w tym roku o 2 mln baryłek dziennie, do rekordowego poziomu 102 mln baryłek dziennie. Produkcja rosyjskiej ropy naftowej zgodnie z danymi IEA spadła w lutym do 9,9 mln baryłek dziennie i jest o 0,57 mln baryłek dziennie niższa od ustalonego w ramach porozumienia OPEC+ limitu" - podano w komentarzu.

Zaznaczono, że w lutym ponad 70 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej trafiło do dwóch krajów - Chin i Indii. "Eksport rosyjskich produktów gotowych do krajów UE i G7 zmniejszył się o 2 mln baryłek dziennie w porównaniu z okresem sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Całkowity rosyjski eksport produktów naftowych na początku 2022 roku wyniósł 2,8 mln baryłek dziennie" - dodano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl