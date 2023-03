Reflex: rośnie prawdopodobieństwo spadku cen diesla; ceny benzyny powinny pozostać stabilne

Rośnie prawdopodobieństwo spadku średniej ceny diesla w kolejnych tygodniach - ocenili w piątek eksperci Refleksu. Ceny benzyn powinny pozostać stabilne, a to oznacza, że różnica detalicznych cen benzyn i diesla spadnie poniżej 30 gr/l - wskazali.

Eksperci Refleksu zwrócili uwagę, że w okresie 3-10 marca br. hurtowe ceny diesla w PKN Orlen spadły blisko 18 gr/l netto, benzyny Pb95 natomiast wzrosły 3 gr/l netto. "Rośnie w związku z tym prawdopodobieństwo spadku średniej ceny diesla w kolejnych tygodniach do poziomu 6,90-6,95 zł/l. Ceny benzyn powinny pozostać stabilne, a to oznacza, że różnica detalicznych cen benzyn i diesla spadnie poniżej 30 gr/l i będzie najniższa od lipca/sierpnia 2022 r." - ocenili.

Według danych Refleksu 7,10 zł/l oraz 6,70 zł/l to aktualne średnie ceny diesla i benzyny Pb95 w Polsce. Ceny benzyn w skali tygodnia nie zmieniły się, natomiast olej napędowy potaniał o "symboliczny" 1 gr/l. Za litr autogazu płacimy aktualnie 3,18 zł/l (-1 gr/l)

Eksperci przypomnieli, że ubiegłoroczny rekord cen diesla przypadł na połowę października, kiedy za litr tego paliwa płacono 8,08 zł/l. Historyczne maksima cen benzyny Pb95 obserwowane były w drugim tygodnia czerwca 2022 roku - 7,97 zł/l.

"Spadek cen diesla to efekt coraz niższych cen diesla na rynku ARA i taniejącej ropy naftowej. W okresie 3-9 luty ceny diesla na europejskim rynku ARA spadły 53 dolarów za tonę (blisko 20 gr./l). W tym samym okresie benzyna potaniała 12 dolarów za tonę (4 gr/l)" - wskazali eksperci.

W ich ocenie na europejskim rynku diesla nadal obserwujemy wysoką podaż paliw i spadek konsumpcji.

"Na początku 2022 roku (przed atakiem Rosji na Ukrainę) Europa (UE, Norwegia i Wielka Brytania) importowały około 0,65-0,67 mln baryłek dziennie diesla z Rosji. Udział dostaw rosyjskiego diesla w europejskim imporcie wynosił 46-50 proc. W lutym tego roku dostawy diesla z Bliskiego Wschodu na rynki europejskie ukształtowały się na poziomie 0,37 mln baryłek dziennie z tego Arabia Saudyjska i ZEA były największymi eksporterami tego paliwa" - stwierdzili analitycy.

Zaznaczyli, że największym odbiorcą rosyjskiego diesla i oleju opałowego jest obecnie Turcja - ponad 30 proc. całkowitego rosyjskiego eksportu. "W połączeniu z zakupem taniej rosyjskiej ropy naftowej umożliwia to Turcji w aktualnej sytuacji rynkowej przekierowanie krajowej produkcji diesla na eksport" - zauważono w komentarzu.

"Ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent spadły w piątek rano poniżej 81 dolarów za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent potaniała blisko 5 dolarów za baryłkę" - wskazał Reflex.

"Amerykańska EIA spodziewa się wzrostu światowej konsumpcji paliw w tym roku o 1,5 mln baryłek dziennie do 100,9 mln baryłek dziennie, z tego 0,7 mln baryłek dziennie wzrostu przypadnie na Chiny a 0,2 mln baryłek dziennie na Indie. W roku 2024 konsumpcja paliw wzrośnie zdaniem EIA o 1,8 mln baryłek dziennie do 102,7 mln baryłek" - podali analitycy Refleksu. Dodali, że EIA prognozuje spadek średniej ceny ropy Brent z poziomu 84 dolarów za baryłkę w drugim kwartale do 81 dolarów za baryłkę w czwartym kwartale tego roku. "W przyszłym roku natomiast średnia cena ropy Brent ma wynieść 78 dolarów za baryłkę" - stwierdzono.

