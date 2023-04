Reflex: w kolejnym tygodniu ceny paliw na większości stacji będą stabilne

Ceny paliw na większości stacji w kolejnym tygodniu pozostaną stabilne - ocenili w piątek analitycy Refleksu. Ich zdaniem jest szansa na dalszy spadek cen diesla, jeśli hurtowe ceny będą spadać; ceny benzyny raczej pozostaną stabilne i nie powinny rosnąć.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Z analizy cen hurtowych, które z powodu umocnienia złotego, ale też wyhamowania wzrostu cen ropy, przestały rosnąć wynika, że w kolejnym tygodniu ceny paliw na większości stacji pozostaną stabilne. Jest szansa na dalszy spadek cen diesla, jeśli hurtowe ceny będą dalej spadać" - prognozują analitycy Refleksu. W ich opinii ceny benzyny raczej pozostaną stabilne i nie powinny rosnąć. Na stabilnym poziomie powinny utrzymać się ceny autogazu.

Zwrócili uwagę, że ceny benzyny bezołowiowej 95 po podwyżkach w tym tygodniu osiągnęły poziom 6,80 zł/l, czyli najwyższy od października ubiegłego roku, i tym samym są droższe od oleju napędowego średnio o 10 gr za litr.

"Średnie ceny na stacjach 13.04.2023 wyniosły odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,80 zł/l (+5 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,38 zł/l (+3 gr/l), oleju napędowego 6,70 zł/l (-1 gr/l), autogazu 3,09 zł/l (-1 gr/l)" - podał Reflex.

Analitycy wskazali, że w piątek rano ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w rejonie 86,30 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent podrożała około 1 dol. za baryłkę. Ceny benzyn na rynku ARA potaniały 2 dol. za baryłkę, natomiast diesla 13 dol. za tonę.

"Różnica cen benzyn i diesla na rynku ARA przekroczyła już w mijającym tygodniu poziom 200 dol. za tonę, tym samym benzyna staje się coraz droższa w stosunku do cen diesla" - zauważali analitycy.

Dodali, że amerykańska EIA zrewidowała w górę o 2 dol. za baryłkę, do 85 dol. za baryłkę prognozę średniej ceny ropy Brent w tym roku.

Analitycy przypomnieli, że OPEC spodziewa się wzrostu światowego popytu na ropę i paliwa w I kwartale tego roku o 2,1 mln baryłek dziennie, w drugim o 2,4 mln baryłek dziennie, w trzecim 2,5 mln baryłek dziennie i czwartym o 2,3 mln baryłek dziennie. Średnioroczny poziom konsumpcji szacowany jest na 101,89 mln baryłek dziennie. Światowy popyt na benzyny wzrośnie w tym roku - zdaniem OPEC - o 0,7 mln baryłek dziennie, natomiast na diesla 0,6 mln baryłek dziennie.

Reflex zaznaczył, że import ropy naftowej do Chin zgodnie z oficjalnymi danymi GAC wzrósł 22,5 proc. r/r i 28,4 proc. m/m, do 52,31 mln ton, czyli 12,4 mln baryłek dziennie. "Chińskie niezależne rafinerie zwiększyły zakupy ropy rosyjskiej (głównie Urals) w marcu o blisko 40 proc. do 6 mln ton, co jest nowym rekordem. Chiny pozostają największym odbiorcą ropy rosyjskiej, która trafia tam drogą morską i ropociągiem ESPO" - podali analitycy.

Zwrócili też uwagę, że indyjska prasa powołując się na anonimowe źródła przedstawicieli sektora rafineryjnego podała, iż część indyjskich banków poinformowała rafinerie, że nie będzie obsługiwać płatności za rosyjską ropę naftową kupioną powyżej limitu, który kraje G7 i UE ustaliły na poziomie 60 dol. za baryłkę. Dodali, że ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły do 58,22 dol. za baryłkę, a DAP India przekroczyły 70 dol. za baryłkę.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl