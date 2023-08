Regres spółki Zygmunta Solorza. Spadek zysku o 97 procent

Grupa Polsat Plus odnotowała skonsolidowany zysk netto ogółem w II kw. 2023 r. 8,1 mln zł wobec 282,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B.

Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie usług komunikacyjnych i teleinformatycznych średni przychód od tych klientów wzrósł rok do roku o 6,2 proc. do blisko 1,5 tys. zł miesięcznie.

W ramach realizacji Strategii 2023+ w obszarze czystej energii Grupa Polsat Plus nabyła spółkę PAK-PCE i rozwija projekty związane z produkcją zielonej energii.

"Zysk netto w drugim kwartale 2023 roku spadł o 274,6 mln zł (-97,1 proc.) rok do roku do poziomu 8,1 mln zł. Spadek ten spowodowany był z jednej strony przez utrzymującą się po stronie kosztowej presję inflacyjną, a z drugiej przez istotnie wyższe koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo, na poziom zysku netto w drugim kwartale wpływ miało ujęcie podatku dochodowego po wyższej niż ustawowa stopie podatkowej oraz czynniki o charakterze jednorazowym, w szczególności rozpoznanie udziału w stracie PAK-PCE i efekt jednorazowej spłaty kredytów" - zaznaczono w raporcie kwartalnym.

Zysk operacyjny wyniósł 329,8 mln zł wobec 425,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 798,5 mln zł wobec 893,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA wyniósł 798,5 mln zł (-10,6proc. r/r) w drugim kwartale 2023 roku przy marży EBITDA na poziomie 24,3 proc. Głównym czynnikiem stojącym za spadkiem wyniku EBITDA była ogólna presja inflacyjna na koszty" - wskazano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 289,8 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 3 228,1 mln zł rok wcześniej.

W segmencie usług B2C i B2B rosły przychody, co wspierała silna sprzedaż sprzętu

- W segmencie usług B2C i B2B rosły przychody, co wspierała silna sprzedaż sprzętu. Odnotowaliśmy świetne wyniki finansowe segmentu mediowego – przychody wzrosły o 5 proc., a EBITDA aż o 10 proc. rok do roku. Z powodzeniem zrefinansowaliśmy zadłużenie Grupy na trudnym rynku długu i pozyskaliśmy środki na realizację inwestycji w ramach Strategii 2023+ - skomentowała członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.

W I poł. 2023 roku spółka miała 57,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 503,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 489,1 mln zł w porównaniu z 6 214,8 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 1 559,7 mln zł wobec 1 694 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem w I poł. 2023 r. wyniósł 79,1 mln zł wobec 495,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a blisko 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay.

- Z ofert multiplay korzysta blisko 2,5 mln abonentów, czyli 42 proc. wszystkich naszych klientów, co jest bardzo dobrym wynikiem w świetle niekorzystnych warunków rynkowych. Odnotowujemy rosnące ARPU we wszystkich segmentach klientów – kontraktowych, B2B i prepaid, a wskaźnik odejść klientów utrzymujemy na niezmiennie niskim poziomie. Przyczyniają się do tego m.in. popularyzacja 5G oraz oferty łączone z serwisem Disney+ - wskazał wiceprezes ds. strategii Grupy Polsat Plus Maciej Stec.

Prace nad realizacją naszych strategicznych założeń w obszarze czystej, zielonej energii postępują dynamicznie

- Prace nad realizacją naszych strategicznych założeń w obszarze czystej, zielonej energii postępują dynamicznie. Trwa rozruch technologiczny dwóch pierwszych farm wiatrowych w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim, a ich komercyjne uruchomienie nastąpi jeszcze we wrześniu br. Finalizujemy także rozbudowę farmy słonecznej w Brudzewie - zaznaczył Stec. - Ukończyliśmy budowę pierwszej, ogólnodostępnej stacji tankowania zielonego wodoru w Warszawie i mamy już wszystkie pozwolenia niezbędne do jej uruchomienia. Kolejne stacje powstają m.in. w Rybniku, Gdańsku i Gdyni. Produkujemy pierwsze autobusy wodorowe dla Rybnika i bierzemy udział w kolejnych przetargach, m.in. w Gdańsku, Wałbrzychu i Świdniku - dodał.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza

- Konsekwentnie idziemy do przodu. Sieć 5G Plusa przyspieszyła do nawet 1 Gb/s, czyli do prędkości światłowodu. Inwestujemy w ofertę programową - nowe prawa sportowe, seriale i nowości ramówkowe, kupiliśmy portal naEKRANIE.pl i 3 muzyczne kanały telewizyjne 4FUN. Nabyliśmy pakiet kontrolny w PAK-PCE i rozwijamy projekty z segmentu czystej energii, budując tym samym naszą pozycję na rynku energii - podsumowuje Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus.

