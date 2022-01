Regulowane ceny, ulgi, dodatki. Tak Europa walczy z inflacją

Polska nie jest jedynym krajem, który wprowadza rozmaite rozwiązania mające złagodzić skutki inflacji dla konsumenta. Szybki wzrost cen to zjawisko ogólnoświatowe i wiele krajów wdraża swoje odmiany tarcz antyinflacyjnych.

Dodatki dla najuboższych

Pokusa kontroli

W Polsce – jak zapewniają przedstawiciele rządu – nikt o takich rozwiązaniach nie myśli, chociaż jeden z posłów formacji rządzącej wspomniał o takim scenariuszu w jednym z wywiadów.



Takie rozwiązanie nie byłoby trudne – przynajmniej od strony formalnej – do wprowadzenia. W jednej z nowelizacji tzw. ustawy covidowej jest zapis umożliwiający ministrowi odpowiedzialnemu za gospodarkę, by – wraz z ministrami zdrowia i rolnictwa – mógł za sprawą rozporządzenia ustalić "maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług". Innymi słowy minister może rozporządzeniem narzucić maksymalne ceny.

Byłby to krok ryzykowny - regulacja cen nie oznacza bowiem regulacji kosztów producentów i trudno będzie zmusić producentów oleju czy mleka, by sprzedawali te towary poniżej kosztów wytworzenia. Rozwiązaniem mogłyby być rekompensaty dla producentów w jakiejś formie, jest to jednak rozwiązanie kosztowne i skomplikowane.



Jak bardzo, widać na przykładzie uchwalonej niedawno ustawy, która poszerza krąg podmiotów mogących rozliczać się za gaz według taryf ustalanych przez Urząd Regulacji Energetyki (już nie tylko indywidualni odbiorcy, ale także wspólnoty mieszkaniowe, przychodnie, placówki oświatowe itp.); ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata – różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. Szacuje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat może wynieść do 10 mld zł w 2022 r.

Skutki uboczne

Wszystkie te rozwiązania, chociaż w jakimś stopniu zapewne potrzebne i w krótszej perspektywie nieco ulżą konsumentom, w dłuższej mogą przedłużyć okres trwania wysokiej inflacji i spowodować dodatkowe nierównowagi rynkowe (a po pandemii ich nie brak). Wszelkiego rodzaju dodatki i rekompensaty pozwolą najuboższym przetrwać ciężkie czasy, ale trzeba pamiętać, że stają się kolejnym czynnikiem inflacyjnym i utrwalą wysokie tempo wzrostu cen.



Także obniżki podatków nie są lekarstwem bez skutków ubocznych – pierwszym są zmniejszone wpływy do i tak już mocno napiętych budżetów. Drugim skutkiem będzie to, że po ich zniesieniu (zerowy VAT na żywność nie będzie trwał wiecznie) ceny znów wystrzelą w górę. Część ekonomistów uważa bowiem, że jednym z powodów wysokiej inflacji w Niemczech jest powrót do wyższej stawki VAT w ubiegłym roku (obniżonej na czas pandemii).



Wszystkie rządy stoją dziś przed sytuacją, w której nie ma dobrych rozwiązań. Ani dla rządów, ani dla obywateli. Przyszłość pokaże, które sposoby na walkę ze skutkami inflacji okazały się najmniej złe.

Kilka krajów zdecydowało się na administracyjne ograniczenie skali wzrostu cen. Francja zdecydowała się na zamrożenie cen gazu od października 2021 do kwietnia 2022 r., a wzrost taryf na energię elektryczną został ograniczony do 4 proc. Portugalia obniżyła ceny regulowane prądu o 0,2-3,4 proc. oraz obniżyła część podatków na hurtowym rynku energii. - Dla porównania polski Urząd Regulacji Energetyki zgodził się na wzrost taryf na energię elektryczną o 23,5 proc. oraz na gaz o 54 proc. - przypominają analitycy Pekao, którzy analizowali walkę z inflacją w krajach UE.Niemcy i Wielka Brytania nie zdecydowały się na ograniczenie podwyżek cen prądu i gazu dla odbiorców detalicznych. Przeciętne taryfy bazowe wzrosły w Niemczech nawet o 65-71 proc. (wg portalu Check24). Rząd federalny ograniczył swoją reakcję do obniżenia o połowę opłaty na OZE (z 6,5 do 3,72 eurocentów za kWh) w rachunkach za prąd. Rozważane są jednak i inne działania.Dość powszechnie w UE zdecydowano się na dodatki osłonowe dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Przykładowo, we Francji dodatek ten trafił do ponad połowy gospodarstw domowych i wyniósł 100 euro na osobę (łączny koszt 3,8 mld euro). W Niemczech jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły liczyć na jednorazową dopłatę w wysokości 135 euro. Dwuosobowe gospodarstwa otrzymają 175 euro, a czteroosobowe – 245 euro. Podobne transfery pojawiły się co najmniej w 13 państwach UE.We Włoszech rząd Mario Draghiego przeznaczy 3 mld euro na zniwelowanie skutków podwyżek dla najuboższych rodzin. 3 mln gospodarstw domowych otrzyma ulgę w opłatach za prąd, 2,5 mln - za gaz. W rezultacie - jak twierdzi włoski rząd - skutki podwyżek będą dla najuboższych rodzin niemal niezauważalne.Najdalej poszły Węgry, które wprowadziły ceny regulowane na niektóre artykuły żywnościowe. Od 1 lutego ceny takich produktów, jak cukier, mąka, olej, mleko, piersi z kurczaka oraz nóżki wieprzowe mają wrócić do poziomu z 15 października. Wcześniej w tym kraju zamrożono ceny paliw. Od połowy listopada obowiązuje już na Węgrzech limit cen paliw, który ma trwać do połowy lutego. Cena benzyny 95-oktanowej oraz zwykłego oleju opałowego nie może przekraczać 480 forintów (6,05 zł) za litr.